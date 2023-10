Esonero Mourinho, annuncio dello Special One: è deciso

Dopo lo scivolone di Genova la Roma è tornata a vincere e convincere questa sera contro il Frosinone, conquistando tre punti che hanno permesso alla formazione di José Mourinho di rifiatare dopo un inizio di stagione molto complicato.

Vincere oggi era l’unica cosa che contava, ed i giallorossi lo hanno fatto alla grande, contro un avversario tutt’altro che abbordabile, facendo anche intravedere sprazzi della Roma della passata stagione. Di questo e tanto altro si è parlato nel post partita dell’Olimpico, anche se nell’intervista di Mourinho un argomento in particolare ha attirato l’attenzione dei tifosi.

Ai microfoni di DAZN, infatti, lo Special One ha difatti annunciato quello che sarà il suo futuro sulla panchina della Roma, ricollegandosi inevitabilmente alle voci di esonero che in questi giorni sono aleggiate attorno al suo incarico.

Roma, quale futuro per Mourinho? L’annuncio

Per la prima volta dal suo arrivo, dopo la sconfitta di Genova contro il Grifone si era iniziato a parlare di esonero per José Mourinho. Il pesante 4 a 1 del Ferraris aveva dunque messo in bilico la posizione dello Special One, che mai in carriera aveva iniziato così male un campionato come quanto fatto con la Roma quest’anno.

Dopo l’ennesimo calciomercato importante, i tifosi giallorossi si aspettavano decisamente di più dalla loro squadra, ed è forse perché colpiti nell’orgoglio che hanno iniziato a mettere in dubbio la posizione dell’allenatore portoghese. A fronte di questo negli scorsi giorni si è parlato tanto del futuro di José Mourinho, che già stanco è alla fine uscito lui stesso allo scoperto svelando cosa difatti ha in serbo per lui la sua carriera.

Intervenuto ai microfoni d Federica Zille per DAZN, lo Special One ha svelato il suo futuro sulla panchina della Roma dicendo: “Futuro? E’ una cosa della quale voi parlate, e per me potete anche continuare a farlo. Io so già quale sarà il mio futuro, ovvero alla Roma almeno fino al prossimo 30 giugno, poi vedremo“.

Roma: Mourinho polemico nel post partita, ecco cosa ha detto

Nonostante la vittoria, nel post partita José Mourinho si è dimostrato essere particolarmente polemico, forse conseguenza a quante se ne sono dette sul suo conto nel corso di questi giorni.

Lo Special One ha infatti parlato poco della partita di questa sera, concentrandosi soprattutto su altri aspetti. Il portoghese ha infatti aizzato polemica dicendo: “Menomale che Romelu segna. No, perché se Rom non segnasse la colpa sarebbe mia, ma come ho detto, menomale che non succede“. Sulla partita Mourinho ci ha invece tenuto a fare i complimenti al Frosinone: “La squadra di Di Francesco ha tutto fuorché caratteristiche di una compagine di Serie B. Mi è piaciuta quando l’ho analizzata ed oggi l’ha dimostrato“.

In tutto questo, lo Special One non ha voluto interagire con lo studio di DAZN esonerandosi dall’indossare l’auricolare perché stanco ed in procinto di un viaggio.

Roma: Mou pazzo dei suoi tifosi

Nel corso dell’intervista post partita, Mourinho ha anche fatto l’ennesima dichiarazione d’amore nei confronti dei tifosi della Roma, ringraziandoli per il supporto -inaspettato a detta sua- che hanno dato alla squadra dopo la brutta sconfitta di Genova.

Lo Special One ha infatti detto: “Sono molto contento per per i nostri tifosi, soprattutto dopo Genoa, anche perché mi rendo conto che non era facile. Bisognava essere equilibrati e forti, e devo dire che il pubblico ci ha aiutato tanto non facendoci mancare mai il suo supporto. Quindi lo ringrazio“.