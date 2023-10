Xabi Alonso, svolta inattesa nel suo futuro: ecco dove allenerà

Svolta inattesa nel futuro di Xabi Alonso. Nelle ultime ore è infatti arrivato l’annuncio che difatti svela dove lo spagnolo allenerà nella prossima stagione.

Visti gli ottimi risultati che sta ottenendo alla guida del Bayer Leverkusen, l’ex allenatore della primavera della Real Sociedad ha attirato su di sé l’attenzione dei migliori club al mondo, Real Madrid su tutti. I Blancos hanno infatti spesso confermato il loro interesse nei confronti di Xabi Alonso, indicandolo come il perfetto sostituto di Carlo Ancelotti.

L’ex giocatore del Real Madrid, però, avrebbe in mente altri progetti per il suo futuro a quanto pare, visto e considerato che la panchina delle Merengues non dovrebbe essere la sua prossima destinazione in carriera.

Svolta nel futuro di Xabi Alonso: ecco dove allenerà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Xabi Alonso, tanto accostato alla panchina del Real Madrid nel corso delle ultime settimane. A mettere un punto alla faccenda è stato alla fine lo stesso allenatore basco, che in una recente uscita pubblica ha difatti svelato quale squadra allenerà nella prossima stagione.

Una notizia inaspettata ma che soprattutto stravolge i piani di Florentino Perez, visto e considerato che molto probabilmente Xabi Alonso non diventerà il nuovo allenatore del Real Madrid. Lo spagnolo non ritiene infatti di aver concluso, ancora, il suo processo di crescita professionale per meritarsi una panchina importante e prestigiosa come quella dei Blancos, motivo per il quale il suo ritorno a Madrid sarebbe per il momento rimandato.

A confermare questa cosa è stato anche lo stesso direttore sportivo del Bayer Leverkusen Simon Rolfes, che ha consolidato la posizione di Xabi Alonso sulla panchina della Werkself allontanando ogni voce possibile sul Real Madrid, forte ovviamente anche del rinnovo di contratto che lo spagnolo ha firmato solo qualche settimane fa con i tedeschi.

Real spiazzato, Alonso rimane a Leverkusen: annuncio

A quanto pare i piani di Florentino Perez sarebbero stati spazzati all’aria, visto e considerato che le dichiarazioni di Simon Rolfes non lasciano spazio a dubbi: Xabi Alonso sarà l’allenatore del Bayer Leverkusen anche nella prossima stagione.

Il direttore sportivo del club tedesco ha infatti così parlato del futuro dell’allenatore basco in una recente intervista, riportata da fichajes.net: “Solo qualche settimana fa Xabi ha rinnovato, e posso assicurare che non lo ha fatto tanto per, ma perché sa di avere un grande progetto tecnico da portare avanti e che può contare sempre sull’appoggio della piazza e della società. Futuro a Madrid? No, sono sicuro che Xabi Alonso rimarrà qui a Leverkusen“.

Futuro Xabi Alonso: smentita ogni voce sul Real

Oltre a Simon Rolfes, anche lo stesso Xabi Alonso ci ha tenuto ad allontanare ogni voce in merito ad un suo possibile futuro al Real Madrid. In una recente intervista, infatti, il basco ha detto: “Sono concentrato e contento qui a Leverkusen“, quasi a voler lasciare intendere che al momento non pensa per nulla ai Blancos. Ovvio, in futuro tutto potrebbe accadere, considerato anche il fascino irresistibile del club spagnolo, ma per ora la realtà dei fatti parla di un Real Madrid che rischia di rimanere a mani vuote, e senza allenatore nella prossima stagione.