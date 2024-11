Nuova panchina per Allegri, l’ex tecnico della Juve avvistato in città

Max Allegri è sempre più vicino al ritorno in panchina: il tecnico livornese è già stato avvistato, ore caldissime

L’ultima panchina la notte della vittoria della Coppa Italia della sua Juve contro l’Atalanta. Un successo tra mille polemiche, con lo show in panchina – e fuori, al termine della gara – del tecnico livornese che protestò vibratamente con l’arbitro per una direzione di gara a suo dire penalizzante nei confronti dei bianconeri.

Da allora Max Allegri non allena più: la isoluzione del contratto con la Juventus gli ha tolto ogni vincolo ed ora è solo in attesa di un progetto valido, ambizioso e vincente che possa indurlo a scendere nuovamente in gioco. Pluriscudettato e con una carriera vincente alle spalle, il suo nome è naturalmente accostato ad ogni squadra che abbia problemi con il tecnico.

Già dopo l’esonero di Daniele De Rossi il suo nome fu accostato alla Roma ed anche in questo momento di crisi giallorossa, con un nuovo ribaltone sempre più prossimo, Allegri è stato uno dei nomi accostati alla porta di Trigoria (ma sembra Roberto Mancini in pole).

Allegri pronto al ritorno: è una panchina prestigiosa

Allegri è stato accostato anche alla panchina del Milan, con Paulo Fonseca messo in discussione un giorno sì e l’altro pure da parte dei tifosi rossoneri ma anche della dirigenza appena prima del Derby di Milano e successivamente, nelle scorse settimane.

Per Allegri, d’altronde, sarebbe stato un ritorno al Milan, lì dove vinse lo scudetto numero 18 della storia rossonero, peraltro il primo in carriera. Se anche la pista meneghina sembra destinata a finire in soffitta, ce n’è un’altra molto valida, tanto che potrebbe essere imminente il suo ritorno in panchina.

E che panchina. Addirittura per lui si parla del Real Madrid, una panchina più che prestigiosa, sicuramente la più ambita al mondo. Carlo Ancelotti è finito nel mirino della critica dopo il Clasico perso a cui ha fatto seguito la brutta sconfitta contro il Milan in Champions League. Il 4-0 all’Osasuna nell’ultima di campionato ha rinsaldato la sua panchina e scacciato via qualche critica, ma la situazione va decisamente monitorata.

L’agente di Allegri, intanto, è stato avvistato a Marbella, in Spagna: da lì il passo è stato breve nell’ipotizzare come si trattasse di un viaggio di lavoro in ottica merengues. Già in passato il suo nome è stato accostato al Madrid ed ora questa pista potrebbe diventare davvero concreta.