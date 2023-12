Dal Napoli alla Juve: hanno pagato la clausola

Clamoroso risvolto di mercato che vede beffate sul più bello due big della Serie A: Napoli e Juventus. Le due squadre avevano messo nel mirino un calciatore che adesso rischia di finire in un altro campionato

Napoli e Juventus si stavano sfidando per assicurarsi uno dei maggiori talenti in giro per il mondo: l’inserimento di un club straniero potrebbe sconvolgere i piani delle due società italiane.

Il calciatore, che in passato aveva strizzato l’occhio al campionato italiano, potrebbe trasferirsi altrove visto il prepotente inserimento di un club proveniente dall’estero. La dirigenza sembra disposta a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del giovane talento.

Juve e Napoli, adesso, dovranno studiare le giuste contromosse per non farsi soffiare un interessantissimo prospetto. I due club italiani potrebbero pensare di corrispondere anch’essi la clausola rescissoria al club proprietario del cartellino.

Juve e Napoli a rischio beffa: un ex Serie A pronto ad assicurarsi il talento

Il calciomercato non finisce mai, e ad un mese dall’inizio della sessione invernale diversi club iniziano a programmare i colpi in prospettiva futura da mettere a segno la prossima estate.

Uno dei calciatori nella lista di Napoli e Juventus è finito nel mirino di un’altra squadra europea che può vantare una disponibilità economica maggiore dei due club di Serie A. Si tratta del Brighton di Roberto De Zerbi che, secondo quanto riportato da ESPN Argentina, avrebbe messo gli occhi su Valentin Barco, esterno sinistro classe 2004 del Boca Juniors.

Aggregato alla prima squadra solo negli ultimi mesi, il giovane Valentin Barco ha dimostrato in maglia Boca di poter dire la sua nonostante la giovane età. Con gli Xeneizes, il laterale mancino ha conquistato la finale di Copa Libertadores, persa contro la Fluminense.

Da tempo Barco viene monitorato dai grandi club d’Europa e, dopo un timido approccio del Manchester City, la strada sembrava spianata per Napoli, ma soprattutto, Juventus. Negli ultimi giorni, però, il Brighton di De Zerbi sarebbe tornato alla carica con la ferrea volontà di acquistare Barco pagando la clausola rescissoria di circa 10 milioni di euro presente all’interno del contratto.

La mossa degli inglesi potrebbe cogliere di sorpresa le due big italiane che, nel caso in cui i Seagulls decidessero di versare la cifra della clausola, per rimanere in corsa dovrebbero almeno pareggiare l’offerta. In quel caso la palla passerebbe al calciatore che sarebbe libero di scegliere la destinazione più gradita. Il contratto del laterale scade nel dicembre 2024 e, con ogni probabilità, il Boca deciderà di venderlo prima per non perderlo a parametro zero.

