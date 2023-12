Zaira Nara posa nuda: lo shooting è troppo hot

Zaira Nara osa e posa nuda: lo shooting della sorellina di Wanda Nara è troppo hot, da bollino rosso… fuoco

Zaira Nara ci ha preso gusto. Non nuova a elettrizzare l’atmosfera con i suoi scatti ad alto tasso erotico, la sorella di Wanda Nara continua a regalare foto che lasciano a bocca aperta.

Modella, conduttrice televisiva e influencer, Zaira, forte dei 6.8 milioni di follower che vanta sul suo profilo Instagram, è ormai definitivamente uscita dal cono d’ombra della celebre sorella. Non vive più di gloria riflessa e non è più ‘la sorella di’.

L’una dalle curve generose, l’altra con la tipica silhouette, Zaira e Wanda fisicamente sono agli antipodi come il giorno e la notte ma sono identiche come due gemelle omozigoti quanto a bellezza, sex appeal e gusto per la provocazione.

Se gli scatti al limite della censura della dolce metà (e agente) dell’ex attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, non sono novità e, quindi, non fanno più notizia, è solo negli ultimi tempi che Zaira ha alzato l’asticella facendo conseguentemente alzare la temperatura sul web e sui social network.

Zaira Nara, lo shooting è troppo hot: la sorella di Wanda posa nuda

Zaira Nara senza pudori e senza…veli. Già, proprio così. Sulle orme della sorella, l’ex fidanzata della meteora nerazzurra Diego Forlan si è liberata di ogni inibizione e ora inonda il web con foto in cui è immortalata in costume adamitico.

L’ultimo in ordine di tempo, lo shooting per promuovere la sua linea di cosmetici, è da bollino rosso…fuoco: accovacciata e di lato, in mano il cellulare e un lipstick, i lungi capelli che le coprono la schiena, Zaira, a parte i vertiginosi tacchi e delle aderentissime calze in total red che sottolineano la sensualissima curva del suo perfetto lato B, non ha nient’altro addosso.

Insomma, uno shooting, quella di Zaira Nara, talmente osé che forse Wandita, da sorella maggiore, le darebbe una tirata d’orecchi. Del resto, neanche lei, che pure quanto a capacità di scandalizzare mettendo in mostra le sue bombastiche curve non è seconda a nessuna, è mai arrivata a tanto: posare nuda.

Invece, i suoi estasiati fan e follower sono al settimo cielo per l’inatteso regalo di Natale che ha fatto loro la sensuale e bellissima Zaira. Un cadeau graditissimo a giudicare dall’autentico diluvio di ‘mi piace’, cuoricini e commenti, a dir poco, entusiastici, da “bella, divina, spettacolare” a “allucinante“, solo per citarne alcuni, in calce alla foto di cui sopra.

Beh, in effetti, Zaira Nara è davvero un’allucinazione dal momento che una bellezza del genere non la si ammira facilmente in giro, neanche sui social network.