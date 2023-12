Tacchi e nient’altro: Zaira Nara è senza veli

Una Zaira Nara senza veli infiamma i social network: tacchi a spillo e nient’altro per la sorella di Wanda Nara

Ricordate Marylin Monroe? Domanda retorica: certo che sì! E come potrebbe essere altrimenti: a più di 60 anni dalla sua morte, in circostanze ancora non del tutto chiarite, un suicidio su cui grava l’ombra sinistra dell’omicidio, il suo ricordo è ancora vivo.

Icona di bellezza, se si vuol fare a una donna un complimento che la manda in un brodo di giuggiole senza correre il rischio di scadere nel ‘catcalling’ le si dice ‘sei bella come Marylin Monroe‘ o ‘sei una Marylin’ in quanto incarnazione di fascino, femminilità e sensualità.

Il suo ‘happy birthday, Mr. President‘, rivolto all’allora inquilino della Casa Bianca, John Fitzgerald Kennedy, suo amante prima di finire nel letto del fratello Bob, preceduto da uno schiocco sul microfono e da un malizioso occhiolino e languidamente cantato, anzi sussurrato, è un bignami di seduzione che farebbe anche al caso delle influencer che spopolano nei social mostrandosi come le loro mamme le hanno fatte.

Ebbene, in linea con il suo gusto per la provocazione e il suo essere il sogno erotico degli uomini di ogni età, Marylin Monroe amava ripetere che era solita andare a letto vestita solo di una goccia di Chanel nr.5, il profumo per antonomasia. Non è Marylin Monroe ma è sulla buona strada Zaira Nara almeno quanto alla sua preferenza per il ‘costume adamitico’.

Zaira Nara da bollino rosso: tacchi e nient’altro

‘Sotto il vestito niente’ è il titolo di un film di qualche anno fa (uscì nelle sale cinematografiche nel 1985), il cui ideale sequel potrebbe essere ‘Tacchi e nient’altro’, con protagonista proprio la sorella di Wanda Nara.

Infatti, Zaira, influencer e modella, ha postato sul suo account Instagram, dove vanta 6.8 milioni di follower, l’ infuocato shooting per il suo brand di cosmetici. In particolare, è uno scatto della gallery, sulla scorta dell’esempio di Marylin Monroe, ad aver incendiato il web e i social network.

Accovacciata e di lato, in mano il cellulare e un lipstick, i lungi capelli che le coprono la schiena, Zaira, a parte i vertiginosi tacchi e delle aderentissime calze in total red che sottolineano la sensualissima curva del suo perfetto lato B, non ha null’altro addosso.

Dunque, se Marylyn amava sprofondare tra le braccia di Morfeo vestita solo di una goccia di profumo, Zaira Nara non è da meno visto che per promuovere la sua linea di cosmetici opta per un outfit che contempla solo i tacchi a spillo. Insomma, il mito di Marylin Monroe non tramonta mai: affascina e conquista anche una star dei social network come Zaira Nara.