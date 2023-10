Dalla Juve alla Roma: finalmente titolare

La Roma dirà addio ad uno dei suoi titolari la prossima estate e per sostituirlo starebbe valutando anche un profilo in forza alla Juventus

Ci sono numerosi aspetti rivedibili in questa Roma targata mister José Mourinho. Su tutti, neanche a dirlo, la proposta di gioco, in linea di massima ampiamente insufficiente. La squadra giallorossa non riesce ad imporsi più di tanto sugli avversari, anche quando affronta rivali di gran lunga inferiori sulla carta.

D’altronde, è abbastanza evidente come manchino delle idee elaborate sul piano tecnico/tattico. Una situazione che ha ormai stancato gran parte della tifoseria romanista, frustrata a causa dell’inizio di stagione a dir poco da dimenticare. Non basta, ovviamente, il successo ai danni del modesto Frosinone di Eusebio Di Francesco a sistemare le cose ed invertire la rotta negativa.

Non si respira aria di ottimismo nell’ambiente, anche perché i capitolini presentano diverse incertezze a livello di singoli. Dai problemi fisici alle prestazioni decisamente non all’altezza. Il gruppo guidato dallo Special One ha perso equilibrio per quanto concerne la fase difensiva, complice il netto calo di Rui Patricio.

La titolarità del portiere portoghese non è comunque in discussione, dato che Mourinho preferisce affidare a lui il compito di proteggere la porta piuttosto che al giovane talento Svilar. L’ex Wolverhampton, però, non dà più sicurezza al reparto difensivo, anzi è divenuto quasi un vero e proprio motivo di preoccupazione.

Il prossimo 15 febbraio, inoltre, Rui Patricio raggiungerà la soglia dei 36 anni di età. Insomma, è tempo di cercare in maniera più approfondita un valido rimpiazzo dell’estremo difensore lusitano, il quale terminerà il proprio contratto col club giallorosso il 30 giugno del 2024.

Rui Patricio via a zero a giugno: i giallorossi pensano anche a Perin

Di conseguenza, a fine stagione abbandonerà la nave capitolina a parametro zero. E la dirigenza della ‘Magica’, dal canto suo, si guarda attorno alla ricerca di qualche opportunità da poter sfruttare nei mesi a venire. A tal proposito, non è affatto da escludere che la Roma si convinca a tentare l’assalto a Mattia Perin della Juventus.

La ‘Vecchia Signora’ gode dell’ausilio di una vera e propria riserva di lusso. L’ex Genoa, una delle opzioni presenti sulla lista di Tiago Pinto, sarebbe titolare nella maggior parte dei club che militano in Serie A, tra cui proprio la Roma. Il classe ’92 vanta un bagaglio d’esperienza gigantesco e può aiutare realmente i giallorossi a crescere.

La scadenza dell’accordo scritto di Perin è prevista per il 2025, ragion per cui non si tratterebbe di un’operazione particolarmente onerosa. Il portiere italiano, dal canto suo, potrebbe accettare ben volentieri l’ipotesi di un trasferimento all’ombra del Colosseo, con lo scopo di diventare finalmente uno dei punti di riferimento principali nelle fila di una big. La Roma studia il colpo, pista da monitorare.

