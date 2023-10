Ultim’ora Juventus – Torino: infortunio serio, è polemica

Juventus e Torino si affronteranno all’Allianz Stadium per il “Derby della Mole” e c’è un infortunio dell’ultima ora che cambia i piani.

La partita si preannuncia molto complessa e delicata anche dal punto di vista ambientale, tra due squadre che vogliono vincere per proseguire il campionato nel modo migliore e provare a raggiungere gli obiettivi prefissati il più in fretta possibile. La Juventus di Massimiliano Allegri vuole continuare a vincere per restare aggrapata al treno delle prime della classe e il Torino, invece, intende restare nella prima parte della classifica.

Juventus Torino sarà una partita dai grandi contenuti e non sono da escludere sorprese, soprattutto per quanto sta succedendo nelle ultime ore.

Juventus Torino senza due big? C’è anche un terzo problema

La Juventus potrebbe perdere due big in vista del derby contro il Torino. I bianconeri sono alla ricerca di una vittoria dopo il pareggio contro l’Atalanta che ha fatto storcere il naso alla tifoseria e allo stesso Allegri.

I problemi delle due squadre sono noti a tutti e la partita dell’Allianz Stadium può diventare decisiva per le sorti del campionato.

Quelli di Vlahovic e Kostic, però, non sono gli unici due infortuni che rischiano di cambiare le sorti della partita. C’è un terzo ko che è stato comunicato proprio in questi minuti in via ufficiale.

Juventus – Torino: infortunio dell’arbitro Rapuano

Tra Juventus e Torino ci sono già dei problemi che possono cambiare le sorti della partita. Sabato sera la gara dell’Allianz Stadium deciderà chi vincerà la stracittadina ma c’è un nuovo problema all’orizzonte che rischia di creare un po’ di difficoltà.

In queste ore si è infortunato l’arbitro Rapuano, inizialmente designato all’arbitraggio del match tra Juventus e Torino. A circa 48 ore dalla partita il forfait del direttore di gara cambia i piani dell’AIA che ha comunicato anche la sostituzione dell’arbitro.

“L’arbitro Antonio Rapuano, inizialmente designato per la direzione della gara Juventus-Torino sarà sostituito da Davide Massa. La modifica si è resa necessaria in seguito ad un infortunio muscolare alla schiena“, questo il comunicato dell’AIA a proposito della partita tra Juventus e Torino.

La designazione di Juventus Torino

Di seguito la designazione completa di Juventus Torino, in programma sabato 7 ottobre alle ore 18 all’Allianz Stadium

Arbitro: MASSA

Assistenti: BERTI – ROSSI C.

IV uomo: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

La designazione arbitrale cambiata all’improvviso ha creato polemiche e malumori tra i tifosi delle altre squadre che hanno addirittura insinuato che l’AIA abbia adottato un cambio strategico per “aiutare” la Juventus.

Ne è nato uno scontro dialettico sui social network che ha acceso ancora di più la rivalità tra Juventus e Torino, oltre che tra bianconeri e tutto il resto delle tifoserie italiane.