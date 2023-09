Esonero immediato: sconfitta decisiva, hanno scelto Gattuso

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il calcio in Europa con un grande esonero in arrivo dopo l’ennesima sconfitta che costa caro all’allenatore. Tra i sostituti c’è Gattuso.

Incredibile quello che sta accadendo alla società che lo scorso anno ha fatto grandi cose ed ha portato avanti un progetto importante e ambizioso che ora sembra però sgretolarsi.

Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la decisione della società pronta a far pagare caro all’allenatore quello che è accaduto in queste ore.

Calciomercato: esonero in arrivo, c’è Gattuso

Importanti notizie che riguardano il futuro di Gennaro Gattuso che presto può avere la grande occasione di approdare in una nuova squadra. Ci sono novità importanti che riguardano il futuro del tecnico italiano che pochi giorni fa sembrava ad un passo dal Lione che ha esonerato Blanc per scegliere poi Grosso.

Ma sfumata un’occasione è in arrivo un’altra ancora più importante. Perché c’è il Lens che può esonerare Franck Haise da un momento all’altro e si tratta di un club che sta affrontando anche una stagione importante dove si giocherà la Champions League. Svolta importante in arrivo per quanto riguarda il futuro degli allenatori in Europa.

Lens: esonero Franck Haise, ultima occasione

Franck Haise è a serio rischio esonero con il Lens. L’allenatore classe 1971 in questo momento vive una situazione veramente difficile. Il periodo è uno dei peggiori di sempre per il club che si ritrova al penultimo posto con 1 solo punto in Ligue 1 dopo 5 giornate da calendario.

Franck Haise ha l’ultima occasione con il suo Lens dove si gioca tutto in vista delle prossime partite. Infatti, in questa settimana in arrivo il tecnico dovrà affrontare il Siviglia in Champions League con la prima partita del girone e anche poi il Tolosa in campionato nel fine settimana. Senza una vittoria in queste partite allora per l’allenatore non ci sarà altra strada che l’esonero.

Lens: esonerano Franck Haise, occasione Gattuso

Franck Haise può davvero essere esonerato e al suo posto Gattuso può arrivare. Ci sarebbe una grande occasione per il tecnico italiano che vedrebbe avere l’opportunità di allenare una squadra francese di livello alto e di giocare anche la Champions League.

Decisive le prossime ore dove sarà la società a fare una scelta definitiva per Franck Haise che rischia l’esonero immediato in questi giorni che arriveranno con le nuove partite.