Roma, Milan e non solo: tanta la concorrenza per le due squadre di Serie A che però penserebbero alla clausola per il nuovo colpo

Se in alto nessuna delle due tra Inter e Juventus dovessero fermarsi di colpo, Roma e Milan si ritroverebbero in un altro contesto di classifica insieme ad almeno altre quattro squadre. Per adesso infatti, sia i capitolini che la società milanese si sono ritagliati uno spazio tra chi lotta per la zona Champions. Ciò non vuol dire però che anche queste due squadre non stiano preparando già ora colpi di livello per il calciomercato di gennaio.

Tiago Pinto e Moncada anzi, starebbero anche lavorando per mettere a segno più di un colpo a testa per il mercato invernale che comunque sarà propedeutico per quello della prossima estate. Iniziare ad aggiungere nuovi tasselli alla rosa non dispiacerebbe ad entrambe le società che vivono tra l’altro, anche un momento di gran difficoltà per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Qui, sia Roma che Milan prevedono diversi aggiustamenti.

Dalla Roma al Milan: ecco la clausola

I giallorossi attendono i miglioramenti di Marash Kumbulla mentre per Chris Smalling sembrerebbe ormai arrivata l’ora della partenza. In rossonero sono diverse le defezioni e per diversi mesi si dovrà fare a meno di almeno due centrali, quindi un intervento alla riapertura dei battenti del mercato sarebbe praticamente d’obbligo. Ed è così che ci si può ritrovare ad inseguire anche lo stesso obiettivo, due squadre italiane a farsi concorrenza, ma non solo.

Secondo quanto ricostruito da fussballtransfers.com infatti, entrambe le squadre starebbero pensando ad un possibile acquisto dal Bayer Leverkusen. Si tratta del classe 2002, Piero Hincapié, difensore centrale e di sinistra alto 184 centimetri e con una buona elevazione. I tedeschi prelevarono il forte difensore nel 2021 dal Talleres e lo hanno visto crescere esponenzialmente negli ultimi anni.

In questa stagione, il ventunenne ha già messo a segno 6 presenze in Europa League, 7 in campionato e 2 in Coppa DFB. Oltre a Roma e Milan però, secondo le ultime voci, ci sarebbero anche Liverpool, Lipsia e West Ham United sul calciatore. Il prezzo del cartellino dell’ecuadoriano potrebbe oscillare tra i 30 e i 40 milioni di euro ma c’è anche una clausola sul suo contratto.

Sembrerebbe infatti, che chi non volesse discutere con il Leverkusen del prezzo del difensore potrebbe pagare 70 milioni di euro per averlo subito. Un investimento corposo ma che consentirebbe a chi paga la clausola di avere il difensore del futuro. Difficile però che un’operazione del genere possa farsi a gennaio. Più probabile che le due italiane chiedano il calciatore in prestito o di trattare per il costo del cartellino.