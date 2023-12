“Scudetto falsato”, la sentenza gela l’Inter

La bufera delle ultime ore non ha fine: l’accusa di “scudetto falsato” scatena i tifosi e l’Inter finisce ancora una volta nel mirino

La questione scudetto riguarderà fino alla fine Inter e Juve: è questo che lasciano intendere i numeri di questa stagione ed è ciò che pensano la stragrande maggioranza dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Ciò che è successo tra il Genoa e i bianconeri a Marassi, proprio per questo, potrebbe essere particolarmente rilevante per le gerarchie in vetta alla classifica. È vero, i ragazzi di Massimiliano Allegri non hanno giocato un secondo tempo spumeggiante, anzi, ma i rossoblù sono stati graziati più volte dall’arbitro, dopo aver trovato il pareggio con Albert Gudmundsson. Il fallo di mano di Bani era sicuramente punibile con il calcio di rigore e in tanti protestano anche per il mancato cartellino rosso ai danni di Ruslan Malinovskyi, dopo un intervento su Gleison Bremer.

In generale, la conduzione di gara da parte di Davide Massa non ha convinto, anche per i soli tre minuti di recupero – un’eccezione non indifferente rispetto alla media del campionato. Tutto il mondo Juve è piuttosto contrariato da quanto successo e la rabbia non è calata nelle ultime ore, anzi le manifestazioni di dissenso sono diventate sempre di più.

La rabbia della Juve dopo il Genoa: “Scudetto Inter falsato”

Sulla questione si sono esposti molti tifosi sui social, furiosi per l’esito del match tra Madama e i rossoblù e le sue dinamiche. Chi ha parlato in maniera più aspra della vicenda, però, è ‘TuttoJuve.com’.

Il noto portale dedicato alla Vecchia Signora ha scritto senza mezzi termini che si è trattato di “Errori ingiustificabili che falsano in maniera indiscutibile e pesante il campionato“. In più ha sottolineato che Massa era lo stesso arbitro di Napoli-Inter, in cui c’era stato qualche episodio dubbio in favore dei nerazzurri – anche se poi la disamina Var dopo la giornata di Serie A aveva dato ragione alle scelte del direttore di gara.

Si legge anche: “Con le sue clamorose topiche, l’arbitro Davide Massa di Imperia indirizza il campionato italiano”. Insomma, una sentenza niente male, probabilmente un po’ troppo dura nel complesso, ma comprensiva dei grandi malumori della piazza bianconera per quanto successo in Liguria. Il sorpasso è fallito comunque, ma ora sta all’Inter dimostrare di meritare sul campo il vantaggio in classifica.