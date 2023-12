L’offerta convince il club, sorpasso italiano alla Juventus

L’offerta convince il suo club: Juve sorpassata da una squadra italiana nella corsa al talento che sta facendo parlare mezza Europa!

In casa Juventus c’è sempre un occhio di riguardo verso il futuro e verso i nuovi talenti. Tra Primavera e Juventus Next Gen, lo scout del club bianconero è tra i migliori in Italia. Viene naturale, dunque, puntare non solo sui prodotti cresciuti in casa ma anche sui migliori giovani che si mettono in luce nei principali campionati europei. Fatta questa premessa non sorprendeva l’interesse della dirigenza piemontese per Vasilije Adzic.

Si tratta di un centrocampista offensivo, 17 anni, dello Buducnost di Podgorica in Montenegro. Il giovane talento è paragonato addirittura a De Bruyne, ha alcune movenze che ricordano il fantasista belga. Da qualche tempo è finito nel mirino della Juventus che sembrava essere in pole per aggiudicarsi le sue prestazioni. Il grande calcio europeo l’ha notato e di certo non resterà a lungo ancora nel suo club di appartenenza. La novità delle ultime ore è che i bianconeri hanno subito un sorpasso da un’altra squadra italiana di cui nessuno sospetterebbe.

L’offerta convince il club, beffa Juve per Adzic stesso dall’Italia

Il talentino, infatti, potrebbe comunque arrivare nel nostro campionato ma non per andare a Torino bensì più giù, in direzione Bologna. Il dirigente rossoblù Giovanni Sartori avrebbe messo pesantemente nel mirino il giovane e sarebbe pronto a sfidare la concorrenza bianconera e batterla. Attualmente sono proprio i felsinei ad essere in pole, secondo quanto riferito da Andrija Delibasic, direttore sportivo del Podgorica, al media locale Vijesti.

“Da tempo non si vedeva un’offerta del genere da parte di un club italiano per un talento del Montenegro. Nella proposta che ci è stata fatta dal Bologna c’è anche un 20% da riconoscerci in caso di futura rivendita“. Sulle tempistiche del trasferimento: “Lo vogliono già dalla prossima estate. A noi questo sta bene, ci aiuterà ad arrivare al titolo in questa stagione e poi lo saluteremo”. Il direttore sportivo svela anche quale sarà il suo futuro in maglia rossoblù.

“Vogliono subito portarlo in prima squadra, senza prestiti o transitare per le giovanili. A noi questo non può che far piacere. Ad ogni modo parleremo con lui e la famiglia, presentando l’offerta. La cosa più importante è che siamo contenti tutti di questo possibile affare”. Non sembrano esserci dubbi, dunque, sulla volontà dell’affare. Il direttore sportivo si è aperto in maniera decisa, qualcosa bolle in pentola davvero col Bologna. E non sono buone notizie per la Juve.

