Dall’Inter alla Lazio: l’affare si fa a gennaio

La Lazio è pronta a fare l’affare a gennaio, prendendo il talento che era stato anche dell’Inter: Claudio Lotito vuole regalarlo a Sarri!

Nei giorni di Lazio-Inter, una nuova trattativa di mercato può infiammare il già rovente rapporto tra queste due realtà. Non in maniera diretta, ma si tratta comunque di un altro giocatore che presto potrebbe andarsi ad aggiungere alla lunga lista degli ex di questa sfida. E che nel corso degli anni ha visto diversi “dispetti” soprattutto da parte dei nerazzurri come insegnano gli arrivi di de Vrij e di Inzaghi proprio dal club capitolino.

Maurizio Sarri ha chiesto già rinforzi per il mercato di gennaio e Claudio Lotito, dopo il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League, potrebbe ancora una volta accontentare il suo allenatore. Non con nomi di prima grandezza ma con ottime alternative da inserire in rosa per dare ancora più alternative al tecnico toscano.

Dall’Inter alla Lazio: l’affare può farsi a gennaio

Uno dei reparti più bisognosi di un intervento è sicuramente la difesa dove a livello numerico spesso si è andati in difficoltà. Nelle ultime gare ha dovuto giocare sempre una coppia obbligata, con Gila che da esuberato e sicuro partente si è trovato ad essere titolare inamovibile non cavandosela nemmeno poi così male. Ma per puntare a grandi traguardi e soprattutto risalire in classifica serve di più: ecco perché la società capitolina è pronta a intervenire in quella zona di campo. Nel mirino è finito un ex Inter.

Lorenzo Pirola, giovane difensore classe 2002, è una colonna della Salernitana e della Nazionale Under 21. Difficilmente Paulo Sousa prima e Filippo Inzaghi poi hanno rinunciato a lui, nonostante le continue difficoltà della stagione granata. Dotato di grande fisico e di ottime capacità d’inserimento, si è fatto notare anche per qualche gol realizzato sulle palle inattive. Quello che servirebbe alla Lazio, spesso troppo tenera dietro anche dal punto di vista fisico.

Proprio lui, dunque, è finito nel mirino degli uomini mercato biancocelesti, pronti a fare un’offerta già a gennaio alla Salernitana e andare avanti con il progetto di ringiovanire la rosa. Iervolino lo lascerà partire solo con un’offerta congrua al suo valore, anche perché i campani sono con l’acqua alla gola e vogliono rinforzarsi senza perdere nessuno dei migliori per provare il tutto per tutto in ottica salvezza. Pirola, come già accennato, è un ex Inter essendo cresciuto nelle giovanili nerazzurre e avendo esordito in serie A proprio con la maglia meneghina collezionando una presenza nel campionato 2019/20. L’allenatore era Conte, adesso a Roma può trovare un altro mostro sacro della panchina come Sarri pronto a credere in lui.

