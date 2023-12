No all’Arabia, l’Inter lo ha già preso

Grandi manovre in casa nerazzurro per il mercato del prossimo anno. I movimenti maggiori riguardano il centrocampo

La squadra di Simone Inzaghi dopo lo 0-0 interno con la Real Sociedad ha sì mancato l’obiettivo di arrivare prima nel girone, ma si è comunque assicurata l’accesso agli ottavi di finale di Champions. Già da luglio però, l’obiettivo del club di Steven Zhang, come dichiarato dagli stessi giocatori, era tornare a vincere lo scudetto. Proprio al tecnico piacentino, nel suo biennio alla Pinetina, erano stati contestati i tricolori vinti da Milan e Napoli, due compagini le cui rose venivano considerate inferiori rispetto a quella dell’Inter.

Proprio le scelte fatte da Inzaghi dimostrano come il pezzetto di stoffa sia il bersaglio principale. In sei gare di Champions, Lautaro e Thuram sono partiti titolari una sola volta, mentre l’undici tipo è sceso in campo solo all’andata contro il Benfica. Segnali chiari che forse hanno portato ad arrivare secondi dietro agli spagnoli. Proprio per mantenere Lautaro&Co ad alti livelli, l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio si stanno muovendo sul mercato dei futuri svincolati. Dopo il colpo Marcus Thuram, senza dimenticare Hakan Chalanoglu dal Milan, Marotta vuole centrare un altro affare top.

L’esperto di mercato: “Tutto fatto: Zielinski a zero all’Inter”

In attesa dei sorteggi Champions di lunedì 18 dicembre per l’avversario che uscirà dall’urna delle prime classificate nei rispettivi gironi, l’Inter non vuole perdere la testa del campionato. Per farlo domenica sera all’Olimpico, contro la Lazio, dovrà evitare di ripetere le ultime due prestazioni nel catino a tinte biancocelesti. Maurizio Sarri infatti ha battuto due volte 3-1 il suo collega nerazzurro, score che ha pochi eguali in campionato. Non sarà una passeggiata, soprattutto in difesa dove mancheranno de Vrij e Pavard, a comporre il trio di centrali Bisseck, Acerbi e Bastoni.

Il reparto che invece appare dare maggiori garanzie è quello del centrocampo. Anche a Roma Davide Frattesi potrebbe partire dalla panchina, a riprova della completezza della mediana. Proprio in quella zona però, i nerazzurri non vogliono farsi trovare scoperti a giugno prossimo. In particolare, il destino dell’ex Sassuolo potrebbe essere legato a quello di Nicolò Barella. Nonostante abbia un contratto fino al 2026, l’interno cagliaritano potrebbe diventare il bancomat di Steven Zhang.

“Frattesi è stato preso perché Barella a giugno potrebbe uscire. Il Real Madrid potrebbe proporre un assegno da 80 milioni di euro che l’Inter accetterebbe”, parole e musica di Fabio Santini, intervenuto in diretta ai microfoni di Tv Play. Secondo il volto di Telenova, l’azzurro potrebbe cedere alla corte dei Blancos e l’Inter avrebbe in mano già il sostituto. Un altro colpo a zero.

“Zielinski? Ha detto di no all’Arabia Saudita ma anche ai continui richiami di De Laurentiis per il rinnovo: a fine campionato andrà alla corte di Simone Inzaghi con un contratto due più due”, ha specificato il giornalista. Il polacco, 30 anni il 20 maggio, tre anni in più del centrocampista di Inzaghi, non sembra propenso a rinnovare con il Napoli in scadenza 2024. Marotta avrebbe quindi già fatti passi importanti, considerando che il numero 20, essendo in scadenza, dal 1° febbraio potrebbe firmare un preliminare con la sua futura compagine.