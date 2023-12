Genoa-Juve diventa un caso: le ironie del Web

Dopo Genoa-Juventus, infuriano ancora una volta le polemiche: sul web tanta ironia per l’andamento del match e per le decisioni arbitrali

Speravano di allungare la serie di vittorie, Allegri e la Juventus, in casa del Genoa, per mettere ulteriormente pressione all’Inter capolista. Invece, i bianconeri sono stati fermati sul pareggio per 1-1 dal Grifone, che ancora una volta ha dimostrato il coraggio e la qualità per giocarsela anche con le grandi, dopo che la squadra di Gilardino, in questo avvio di stagione, aveva già battuto Lazio e Roma, pareggiato con il Napoli e perso soltanto di misura con il Milan.

Una gara in cui non è bastato, alla Juventus, aver trovato il vantaggio nel primo tempo con un rigore realizzato da Chiesa. La sfida a quel punto si era messa sui binari migliori possibili, ma il Genoa ha raggiunto il pari con Gudmundsson a inizio ripresa e poi ha resistito agli assalti furiosi dei bianconeri per ritrovare il gol. Qualcosa sicuramente da rivedere per Allegri e soci, ancora una volta non brillantissimi, ma la partita passerà alla storia per un arbitraggio assai discusso da parte di Davide Massa.

Il fischietto di Imperia, qualche settimana fa, era già finito nell’occhio del ciclone per le sue decisioni controverse nel corso di Napoli-Inter, in cui aveva convalidato il primo gol nerazzurro nonostante un fallo commesso su Lobotka a inizio azione e poi aveva sorvolato su intervento in area di Acerbi ai danni di Osimhen, quando il punteggio era ancora sull’1-0. Pur dopo una direzione di gara del genere, l’AIA ne aveva ‘promosso’ l’operato. Le discussioni però tornano a farsi consistenti, dopo che a Marassi hanno lasciato più di qualche dubbio un fallo di mano di Bani in area e un intervento di Malinovskyi che sarebbe stato passibile del cartellino rosso diretto, invece l’ucraino è stato soltanto ammonito.

Genoa-Juventus, l’arbitro Massa fa arrabbiare i bianconeri: e sui social è subito il finimondo

Come sempre in questi casi, il dibattito si sposta sui social e l’ironia che i navigatori del web sanno esprimere tocca vette persino artistiche. Nel mirino sia lo stesso Massa che i presunti favori all’Inter: non è la prima volta che accade.

Così, trovano spazio immagini di Marotta in sala Var, per assicurarsi che le decisioni vengano prese pro nerazzurri. Altri foto montaggi ritraggono Massa esultare in campo con la maglia dell’Inter, indossare la numero 10 nerazzurra oppure con un titolo di giornale che ne racconterebbe il ‘rinnovo’ del contratto con il club milanese fino al 2028. Le prossime settimane promettono di essere piuttosto calde sul fronte delle polemiche.