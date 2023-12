Juventus, affare con lo United: scambio shock per Sancho

Dopo l’importante vittoria ottenuta ieri sera contro il Napoli, la Juventus ha riconquistato la vetta della classifica di Serie A, almeno per una notte. Nonostante Allegri e dirigenza cerchino di distogliere l’attenzione dal reale obiettivo della società bianconera, la Vecchia Signora si è inserita di prepotenza nella corsa scudetto con l’Inter, che ad oggi rimane comunque la più forte del campionato.

La Juventus, per questo motivo, vuole colmare il gap con i nerazzurri sfruttando il prossimo calciomercato invernale, sessione durante la quale Giuntoli proverà a regalare ad Allegri qualche innesto di qualità che possa essere funzionale nel testa a testa con l’Inter.

La lista del capo dell’area sportiva bianconera è ricca di nomi importanti, ma l’obiettivo numero uno della Juventus per gennaio parrebbe esser Jadon Sancho, che potrebbe incredibilmente arrivare in uno scambio shock con il Manchester United.

Juventus: scambio shock con lo United per Sancho

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che nelle prossime settimane potrebbe finalmente iniziare ad intensificare i rapporti con il Manchester United per il trasferimento in bianconero di Jadon Sancho, ad oggi il principale obiettivo della Vecchia Signora per andare a rinforzare la fascia destra di Max Allegri.

L’inglese, però, rappresenterebbe essere un’opportunità ghiotta di mercato che tantissimi club in giro per il mondo non hanno alcuna intenzione di lasciarsi scappare, e non è dunque un caso che su Sancho si sia creata parecchia concorrenza. Nelle sue possibilità, soprattutto economica, la Juventus è pronta a dare battaglia per ingaggiare l’inglese, ma nelle ultime ore si è iniziato concretamente a parlare di un possibile e clamoroso ritorno alle origini per Sancho, soluzione che a quanto pare il nazionale britannico preferirebbe ad un’esperienza in Italia.

Secondo quanto riferito dalla Bild, infatti, Jadon Sancho sarebbe diventato un obiettivo concreto del Borussia Dortmund per il prossimo calciomercato invernale. Ad oggi il BVB parrebbe essere più di una semplice rivale della Juventus nella corsa all’inglese, visto che i tedeschi avrebbero premuto il piede sull’acceleratore contattando anche il Manchester United, che starebbe pensando ad un incredibile scambio di cartellini.

Niente Juventus: Sancho torna al BVB in uno scambio

Come anticipato, nel prossimo calciomercato Sancho potrebbe tornare al Borussia Dortmund grazie ad un incredibile scambio con il Manchester United. Stando a la BIld, infatti, i Red Evils potrebbero sfruttare l’interessamento del BVB per l’inglese per inserire all’interno dell’affare Donny Malen.

L’olandese, infatti, sarebbe entrato nel mirino del Manchester United su esplicita richiesta di Erik ten Hag, che valuterebbe l’ex PSV come il profilo ideale col quale andare a completare il proprio reparto offensivo. Ora non resta che capire se il Dortmund sarà d’accordo, ma l’impressione è che l’inserimento di Malen nelle trattative sia una condizione essenziale per raggiungere l’accordo con lo United. Staremo a vedere.

La Juventus non molla Sancho

Nonostante il ritorno di fiamma del Borussia Dortmund, la Juventus non ha alcuna intenzione di mollare Jadon Sancho. Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora parrebbe essere propensa a fare comunque un tentativo per l’inglese, arrivando ad offrire al Manchester United circa 20 milioni di euro. Decisiva risulterà essere alla fine la volontà dell’inglese, con Allegri che nel suo piccolo spera di poter avere un campione del genere in rosa a partire da gennaio per puntare seriamente allo scudetto.