Dayane è magnetica, la visione di spalle è rovente

Dayane Mello torna a far sognare gli ammiratori del web con uno scatto tra i più clamorosi di sempre: prospettiva illegale

Come diverse modelle, ha fatto fortuna in Italia, al momento del suo trasferimento nel nostro paese, che ha sancito la svolta nella sua carriera. E Dayane Mello, in questi anni, si è affermata nel Belpaese e non solo come uno dei volti più seducenti in assoluto.

La 34enne brasiliana, che ha acquisito la nostra cittadinanza, lascia ormai il segno non soltanto sulle passerelle, ma anche in altri ambiti. Il suo nome è apparso a ripetizione nelle cronache di gossip, la sua presenza è divenuta fissa anche sul piccolo schermo, con svariati programmi che l’hanno vista protagonista. Ballando con le Stelle, L’Isola dei Famosi, Pechino Express, il Grande Fratello Vip e molto altro ancora. Dayane ormai è una celebrità a tutto tondo e non passa mai inosservata.

Nemmeno sui social, dove, con oltre un milione di followers su Instagram, è una delle bellezze più cliccate. Anche se il suo rapporto con le piattaforme web si è un po’ deteriorato a causa delle polemiche, che l’hanno portata a sfogarsi minacciando un addio alla community dopo i numerosi messaggi polemici ricevuti non solo da lei, ma anche da persone a lei vicine.

Dayane Mello, la visione che ipnotizza tutti: lato B monumentale

Per la gioia dei tanti sinceri ammiratori, Dayane sta comunque continuando per adesso a postare sulla propria pagina Instagram. E una delle ultime immagini che la vede protagonista è forse la più seducente e provocante mai vista prima.

Di fronte a lei, un panorama mozzafiato, ma la visione della sua silhouette, di spalle, monopolizza l’attenzione e non potrebbe essere altrimenti. In primo piano, risalta il suo lato B a dir poco vertiginoso, dalle curve perfette, talmente tanto che il perizoma sembra scomparire, in un audace gioco di ombre che accende la passione e la fantasia di tutta la community.

Non solo. Se si osserva bene, Dayane non indossa la parte superiore del costume, ulteriore dettaglio che stimola l’immaginazione. I complimenti, ovviamente, si sprecano, Dayane raccoglie riscontri immediati e sentiti da parte dei fan, che la riempiono di messaggi d’amore. Temperature altissime sulla sua pagina, come in ogni estate che si rispetti. E se questo era l’inizio, non osiamo immaginare il seguito.