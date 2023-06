L’agente di Pogba lo porta alla Juve: scippo Capitale

Dopo aver definito la questione legata a Massimiliano Allegri, la Juventus inizia seriamente a muoversi sul calciomercato.

Sono molte le operazioni che la dirigenza bianconera dovrà cercare di portare a termine, soprattutto per quanto riguarda le entrate. Di Maria, Rabiot, Cuadrado e Alex Sandro sono praticamente ai saluti, e questo mette la ‘Vecchia Signora’ nella condizione di sostituirli con profili di livello.

Al centrocampista transalpino la società sta proponendo il rinnovo, ma la buona riuscita dell’operazione è molto complicata. Il club piemontese è intenzionato anche a rinforzare il proprio attacco, vista la sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic.

Oltre a Milik, che la dirigenza sta cercando di riscattare dal Marsiglia, la Juventus vuole provare a piazzare almeno un altro colpo in avanti. A tal proposito, un talento brasiliano è appena stato proposto, anche se la concorrenza risulta folta. Il calciatore proposto alla Juventus negli ultimi giorni è Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003 del Santos.

La Juventus a caccia di rinforzi, spunta Marcos Leonardo: concorrenza agguerrita

Nonostante la giovane età il ragazzo si è già messo in mostra, grazie alle nove reti realizzate e ai tre assist forniti in 23 partite disputate tra campionato e coppe. Il calciatore è assistito da Rafaela Pimenta, colei che cura gli interessi di Paul Pogba. Questo potrebbe risultare un fattore importante per il buon esito della trattativa, ma la richiesta del Santos e la folta concorrenza non giocano a favore dei bianconeri.

Il club brasiliano, infatti, non intende accettare offerte inferiori ai 20 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. Cifra abbastanza importante, ma che la Juventus potrebbe decidere di investire per assicurarsi un attaccante per il presente e, soprattutto, per il futuro. Come detto, però, la concorrenza per il classe 2003 è spietata.

Su di lui, infatti, hanno messo gli occhi anche Lazio e Roma, alla ricerca di rinforzi per l’attacco. Maurizio Sarri chiede a gran voce un vice Immobile, mentre José Mourinho ci sta pensando visto il grave infortunio di Tammy Abraham, che salvo sorprese tornerà nel 2024. Sul ragazzo risulta il forte interesse anche di diversi club della Premier League, che hanno decisamente più disponibilità economiche. Questo può rappresentare un grande problema per le big del nostro campionato, che comunque sono intenzionate a provarci. Marcos Leonardo si appresta a vivere un calciomercato da assoluto protagonista.