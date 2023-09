UFFICIALE – Ha firmato Sirigu, rinforzo a sorpresa: il comunicato

Ha firmato Salvatore Sirigu, il rinforzo è a sorpresa stando a quello che è il suo ritorno dopo diversi anni.

Una notizia ufficiale attraverso il comunicato ufficiale che riguarda il portiere italiano che, dopo aver vissuto la scorsa stagione divisa nel club campione d’Italia e nella Fiorentina, ha deciso di mettere nero su bianco la firma sul suo contratto, come annunciato ufficialmente dal club che lo ha preso.

Sirigu, inoltre, era stato anche accostato ad un club italiano in particolare, ma alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Sirigu, l’annuncio è ufficiale: ecco dove giocherà

Salvatore Sirigu riparte e lo fa lontano dalla Fiorentina e dal Napoli, anche dal Torino che ipotizzava un suo ritorno, per una nuova e ultima occasione probabilmente nel mondo del calcio.

Il portiere italiano tornerà in un posto che conosce benissimo, mettendosi da parte il brutto infortunio con i guantoni dei viola all’Artemio Franchi, per cercare una nuova esperienza importante, in un club che ambisce ai traguardi europei.

Salvatore Sirigu torna ufficialmente in Francia e lo fa al Nizza. Ritorno in Ligue 1 dopo i diversi anni da titolarissimo al Paris Saint-Germain club che, continuando la tradizione, ha affidato i pali prima a Buffon per un solo anno e poi a Donnarumma da un po’ di tempo a questa parte ormai.

Nizza, ufficiale l’arrivo di Sirigu: il comunicato del club

È il club della costa, in Francia, ad annunciare l’arrivo ufficiale di Salvatore Sirigu al Nizza. Quello che segue, infatti, è il comunicato del club transalpino che riaccoglie così Salvatore Sirigu in Ligue 1:

“Siamo insieme a Salvatore, che ha firmato il nostro nuovo vice in porta. Affiancherà Bulka e Boulhendi per farli crescere, è un elemento di enorme umiltà. Lo conosciamo da due settimane personalmente e ci ha mostrato la persona che è, ancor prima del grande portiere che rappresenta. Insieme a Sirigu abbiamo grandi ambizioni e questo è ciò che ha spinto entrambi a prendere questa decisione di accordarci in un contratto annuale che sarà valido fino al 30 giugno 2024. Benvenuto a casa tua, Salvatore!”

Su Sirigu c’era il Torino: il retroscena

Il retroscena su Sirigu riguarda il Torino, con i granata che in un certo momento durante le ultime settimane, hanno pensato di prenderlo a costo zero dopo l’infortunio di uno dei vice-Milinkovic-Savic. Tutto è terminato con la firma sul contratto che lo lega ufficialmente al Nizza.