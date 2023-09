De Zerbi a fine stagione: sarà il nuovo allenatore della big

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori più appetiti per le big europee e ora sembra pronto a fare il salto di qualità definitivo.

Il tecnico bresciano si è trasferito durante la scorsa stagione in Premier League e con il Brighton ha scritto pagine di storia. Ha portato il club per la prima volta in Europa League e ora è uno degli allenatori più amati dal popolo inglese. In Serie A ha già dimostrato di saper fare grandi cose e presto dovrebbe fare il salto di qualità anche in Champions League.

Il suo futuro sembra ormai segnato: sarà uno dei migliori allenatori delle prossime stagioni e tutte le big lo sanno già.

Futuro De Zerbi: addio al Brighton per il top club

Roberto De Zerbi è sicuramente uno dei migliori allenatori italiani in attività. Il club inglese ha saputo puntare su di lui nel momento giusto e per il futuro ha intenzione di continuare ad affidare le sorti della squadra al suo estro e alla sua filosofia di gioco.

Ha portato il club inglese nella storia e per il futuro potrebbe fare immediatamente il salto di qualità.

Il futuro di Roberto De Zerbi potrebbe essere ancora più importante del presente. C’è un top club fortemente interessato a lui per la prossima stagione.

De Zerbi al Real Madrid: annuncio dall’Inghilterra

Roberto De Zerbi piace al Real Madrid. Il club madrileno ha intenzione di cambiare filosofia di gioco e può puntare su un allenatore giovane e con idee di gioco innovative. L’addio di Carlo Ancelotti è già annunciato, con l’allenatore italiano che andrà ad allenare il Brasile al termine di questa stagione.

Secondo il Daily Mail, Roberto De Zerbi è il prescelto per diventare il nuovo allenatore del Real Madrid. Il quotidiano inglese è certo che per Florentino Perez ha scelto il tecnico bresciano per il futuro della squadra.

L’Italia resta alla finestra per capire come proseguirà la carriera di Roberto De Zerbi. Le big del nostro campionato hanno intenzione di puntare su di lui ma non sarà per niente facile, visto che ha annunciato di trovarsi molto bene nell’ambiente inglese.

Non solo De Zerbi: il Real Madrid pensa a Xabi Alonso

Il Real Madrid pensa a Roberto De Zerbi per il futuro. Il club madrileno può cambiare l’allenatore italiano con un altro di grande qualità ma non ci sono ancora certezze in merito.

Sulla scrivania di Florentino Perez c’è anche Xabi Alonso per il Real Madrid. Il tecnico spagnolo sta facendo faville al Bayer Leverkusen e potrebbe diventare il nuovo volto del madridismo per il futuro. La decisione verrà presa nel giro di pochi mesi e presto diventerà anche ufficiale.