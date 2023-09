Dayane Mello, tutto trasparente: zoom inevitabile

Sono tanti i fan di Dayane Mello che hanno effettuato lo zoom su uno degli ultimi scatti postati dalla brasiliana: il fisico è davvero super.

Dayane Mello è tornata a far parlare di sé con un post che prende di mira Giulia Salemi. Entrambe le showgirl hanno preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, senza dubbio una delle più seguite da parte degli appassionati del celebre reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Stando a quanto affermato da Dayane Mello in un video su Instagram, la sua ormai ex amica si sarebbe resa protagonista di un gesto che la brasiliana non è proprio riuscita a mandare giù. Dayane, pur non nominando mai Giulia Salemi, racconta di averla incontrata nella ‘foresta’ – molto probabilmente si riferisce alla Milano Fashion Week, ndr – e di non essere stata salutata nemmeno con un ‘ciao’.

La Mello afferma di aver salutato l’altra persona, ma questa è fuggita via facendo finta di non vederla. Per questo motivo Dayane avrebbe deciso di mettere un punto al suo rapporto con Giulia Salemi, togliendole anche il ‘follow’ da Instagram.

Dayane Mello da urlo su Instagram: fan impazziti

Nonostante questo scontro con Giulia Salemi, Dayane Mello può sempre contare su un grosso affetto da parte dei suoi fan, come testimonia anche l’elevato numero di seguaci su Instagram. Sul noto social, infatti, l’ex partecipante del Grande Fratello VIP 5 ha oltre 1,1 milioni di follower, che sperano sempre in qualche nuovo scatto della modella e influencer.

Proprio una delle ultime foto pubblicate da Dayane Mello su Instagram ha letteralmente mandato in visibilio tutti i suoi ammiratori. Nello scatto si può vedere la brasiliana in piedi, davanti a un muro bianco, con indosso un paio di jeans e (soprattutto) un maglioncino bianco di dimensioni davvero ridotte. Un outfit, quello di Dayane Mello, che mette in evidenza le sue curve mozzafiato e che esalta il fisico strepitoso dell’ex gieffina. Non è certo un caso se sotto alla foto pubblicata su Instagram dalla Mello sono comparsi molti commenti da parte dei tantissimi follower.

“Super splendente, stile unico, bellezza speciale ed inarrivabile“, si legge in uno dei commenti comparsi sotto lo scatto della modella, mentre un fan spera di conoscere Dayane e arrivare a sposarla “in questa o in un’altra vita“. Anche il fan Massimo esprime tutto il suo apprezzamento per la brasiliana: “Sei bellissima, sei un sogno“.