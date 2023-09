Serie A: allenatore già in bilico, la situazione

E’ da poco iniziato il nuovo campionato di Serie A e già ci sono le prime notizie riguardanti i possibili cambi che possono arrivare da parte di alcune società nei confronti dei loro allenatori.

Situazione che sarà monitorata giorno dopo giorno in vista anche dei risultati che saranno raggiunti prossimamente, perché il club ora vuole aspettare prima di prendere una decisione forte riguardo questo progetto.

Si lavora su quella che è la ripresa da parte della squadra per provare ad uscire da questo periodo, ma qualcosa potrebbe andare storto in vista delle prossime settimane, anche perché poi c’è anche il calendario che non aiuta.

Calciomercato Serie A: l’allenatore è in discussione

E’ iniziata la nuova stagione di Serie A e sono arrivate le prime notizie riguardo quello che può accadere nelle prossime ore per il futuro dell’allenatore con l’attuale squadra. Perché dopo già due giornate c’è una cattiva aria che tira attorno alla società e l’allenatore. Bisognerà capire come risolvere questa situazione in vista delle prossime ore perché c’è la possibilità che andando avanti in questo modo si rischi di compromettere il progetto.

L’allenatore dovrà essere bravo ad uscire da questa situazione difficile, dove al momento c’è un ultimo posto in Serie A che complica le cose. Nessun gol segnato e due sconfitte su due per lo stesso risultato di 2-0. Ora si proverà a reagire già con la terza giornata, ma andando avanti così si rischia davvero e per questo motivo c’è la società che chiede una reazione.

L’allenatore ora ha ritrovato anche i suoi uomini migliori e proverà a fare di tutto per risolvere questa vicenda. Nelle prossime ore possono arrivare delle novità importanti che riguardano il futuro di Dionisi con il Sassuolo.

Sassuolo: Dionisi a rischio esonero?

Il Sassuolo di Dionisi non è partito benissimo, ma ora ha voglia di reagire. Certo che se anche alla terza giornata contro l’Hellas Verona di Marco Baroni dovesse arrivare una nuova sconfitta in casa allora qualcosa poterebbe cambiare.

Infatti, c’è la possibilità che Dionisi possa essere messo in discussione per il suo lavoro con altri risultati negativi con il Sassuolo nelle prossime settimane. Già da queste ore si cerca e ci si aspetta una reazione.

Sassuolo: Dionisi si affida a Berardi

Alessio Dionisi recupera mentalmente e fisicamente Berardi dopo un’estate di calciomercato dove è stato accostato a tanti top club tra cui anche Roma, Milan, Juventus e Lazio. Per salvare la panchina il tecnico si affida al suo uomo migliore, il numero 10 e capiano del club.