Decisione a sorpresa, colpo di scena Onana: Inter di sasso

Con la stagione ufficialmente conclusa, l’Inter inizia a programmare le mosse per il calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Pochi giorni fa, infatti, è andato in scena un summit tra Simone Inzaghi e la dirigenza, per stabilire gli obiettivi da provare a centrare nel corso dell’estate. Oltre a questo si è ovviamente parlato anche delle cessioni, di cui alcune molto importanti.

Tra questi troviamo ovviamente André Onana, che è finito sul taccuino di molti club europei. Dopo una prima parte di stagione passata in panchina, nel corso della stagione il portiere ex Ajax ha conquistato il tecnico piacentino, che sembra non poterne più fare a meno. Le ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club, che lo stanno monitorando come possibile rinforzo. Proprio su questo aspetto, è arrivata una notizia che ha lasciato di sasso la dirigenza nerazzurra.

Onana via dall’Inter, la notizia che lascia di sasso l’Inter: il club ha deciso

André Onana è uno dei calciatori più chiacchierati in casa Inter insieme a Nicolò Barella. Per i due, infatti, c’è l’interesse di due club di Premier League.

Per quanto riguarda il centrocampista, negli ultimi giorni si è mosso in maniera concreta il Newcastle, fresco di qualificazione nella prossima Champions League. I Magpies, infatti, hanno presentato un’offerta da circa 60 milioni di euro per cercare di portarlo in riva al Tyne. Per la dirigenza nerazzurra, però, tale offerta è ritenuta troppo bassa.

Sul portiere camerunense è invece forte l’interesse del Chelsea, che lo ha individuato per rinforzare il reparto. Complice l’arrivo di Mauricio Pochettino, però, negli ultimi giorni le cose sembrano cambiate. Stando a quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, l’ex tecnico del Paris Saint Germain ha deciso di puntare su Kepa, abbandonando così la pista che porta a Onana.

Una notizia che ha spiazzato la dirigenza nerazzurra, convinta dell’arrivo di un’offerta in grado di soddisfare le richieste. Per lasciar partire l’estremo difensore, il club lombardo chiede almeno 60 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante, ma considerando l’età e la stagione disputata potrebbero arrivare offerte da altri club interessati. La cosa che appare certa è che il Chelsea si è tirata fuori per volontà del nuovo allenatore, lasciando l’Inter di sasso. La permanenza del classe 1996 a Milano può prendere sempre più piede.