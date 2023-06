Pinamonti in una Big italiana, affare lampo

Dopo un solo anno al Sassuolo, il forte attaccante classe ’99, Andrea Pinamonti potrebbe finire in una big italiana.

Una stagione in cui la Lazio giocherà per i primi quattro posti del campionato e soprattutto in Champions League. Ecco cosa aspetta i tifosi biancocelesti, un po’ preoccupati dalle voci di mercato che vedrebbero allontanarsi definitivamente Milinkovic-Savic da Roma, ma che allo stesso momento, avvicinano nomi di spessore alla squadra di Claudio Lotito.

Non si potrà puntare soltanto sul classe ’90 Ciro Immobile, che inizia a sentire le prime noie fisiche ed infatti, a saltare qui e lì qualche partita in stagione. Il napoletano ha concluso infatti quella appena terminata con 14 gol in 38 gare totali tra campionato e coppe. Cancellieri non costituiva un’alternativa ritenuta all’altezza dal mister, quindi si dovrà operare sul mercato.

Colpaccio Lazio: arriva un bomber di Serie A

Maurizio Sarri quindi, starebbe chiedendo garanzie alla proprietà soprattutto per quanto riguarda l’attacco, con i biancocelesti pronti ad accontentarlo per potersela giocare su tutti i fronti. Non a sorpresa, secondo il Correre dello Sport, la squadra laziale potrebbe puntare ora sul ventiquattrenne Andrea Pinamonti. Cresciuto tra le giovanili del Chievo Verona e dell’Inter, il trentino sta cercando la sua grande chance.

Con la maglia dell’Inter l’interessante punta centrale ha giocato cinque volte in due anni agli esordi, poi ha accumulato altre 10 presenze con un gol nella stagione 2020/21. Da lì, la cessione all’Empoli e poi quella al Sassuolo, squadra con cui ha giocato nell’ultimo anno. Forte nel gioco aereo e con una discreta tecnica, il ragazzo nello scorso novembre è riuscito anche ad esordire in Nazionale contro l’Albania. Un investimento a cui potrebbero pensare diverse big.

Ma la Lazio potrebbe anticiparle tutte ed iniziare le trattative a breve; anche perché Arek Milik, l’attaccante che piaceva molto e che Sarri ha già allenato, sarebbe già sfumato. Quella del classe ’99 sarebbe la via più percorribile e perciò si può immaginare che almeno qualche contatto per lui ci sia già stato con la società emiliana.

Stando sempre alle indiscrezioni però, a Sarri sarebbe piaciuto ricevere in regalo anche un altro attaccante molto giovane. Si tratta di Loïs Openda, già seguito anche dal Milan ma che a quanto pare non arriverà in Italia. Il ventitreenne del Lens è seguito da società come Monaco, Leeds, Eintracht Francoforte e soprattutto dal Lipsia. Sembra che sia quella, la destinazione finale scelta dal belga.