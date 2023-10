Decisione presa: assalto a Chiesa a gennaio

Tutti vogliono Federico Chiesa: la Juve dovrà respingere numerose offerte durante le prossime sessioni, ma un club su tutti spaventa i bianconeri.

I più grandi top club europei puntano a Chiesa come rinforzo per l’attacco. I dirigenti della Juventus avranno del gran lavoro da svolgere per cercare di mantenere l’ex Fiorentina anche per le prossime stagioni, dato che alcune offerte si prospettano quasi irrinunciabili.

Una proposta su tutte che tiene sulle spine tifosi e dirigenza sembra essere quella del Manchester United. In Inghilterra si parla di un forte interessamento dei Red Devils per Chiesa, che in seguito ai vari scandali che hanno coinvolto i loro esterni Greenwood, Anthony e per ultimo Sancho, stanno cercando un top in quel ruolo che possa risollevare le sorti del club.

La Juventus difficilmente si priverà del suo figlio prediletto, uomo chiave dello scacchiere di Max Allegri, sia dentro che fuori dal campo. I bianconeri vogliono ricostruire un’altra dinastia ripartendo da una solida base italiana di cui Chiesa è portabandiera, ma di fronte a proposte economiche indecenti potrebbe saltare ogni piano prefissato.

La Premier chiama: addio Chiesa?

Tornato in grande spolvero dopo il grave infortunio che lo aveva tenuto fuori per tutta la scorsa stagione, Federico Chiesa si sta prendendo sulle spalle la Juventus in questo inizio di stagione. I 4 gol sono solo la punta dell’iceberg di tutta la mole di lavoro che garantisce ad Allegri prestazioni di grande qualità e sacrificio.

Se ne sono accorti tutti in giro per l’Europa, e non è un segreto che le big dei migliori campionati abbiano posato gli occhi sul talento della Nazionale. Lo United di Ten Hag sarebbe disposto addirittura ad offrire oltre 70 milioni già nella sessione di calciomercato invernale per strappare Chiesa alla Juve.

L’obiettivo dei bianconeri è quello di non cedere ad alcuna avance ma se dovessero giungere offerte irrinunciabili, allora si cercherà di rimandare la trattativa all’estate in modo da concludere la stagione in corso con questa rosa a disposizione. Giuntoli si sta cautelando gettando le basi per discutere di un rinnovo contrattuale che possa blindare definitivamente Chiesa alla Juve e respingere ogni tentativo dall’estero.

La volontà di acquistare l’attaccante italiano da parte dello United è molto forte: le recenti diatribe extra calcistiche con diversi giocatori che ricoprono proprio il ruolo in campo di Chiesa hanno spinto gli inglesi a fiondarsi sul mercato per sostituirli immediatamente e la forza economica per comprare chiunque vogliano non è in discussione.