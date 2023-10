Insulti razzisti, c’è l’annuncio del club: punizione esemplare

Incredibile annuncio della società che ha condannato l’episodio di razzismo nei confronti del calciatore italiano.

C’è il comunicato ufficiale da parte della società che ha preso e distanze dai messaggi, circolati in rete nelle ultime ore, nei confronti del calciatore italiano che è stato bersagliato a causa del colore della sua pelle.

Razzismo contro un italiano, scandalo in Premier League

Dopo la vittoria di sabato con il Liverpool, sui social i tifosi dei Reds si sono scatenati nel peggiori dei modi contro l’azzurro. Il club ha emesso un comunicato durissimo in difesa del giocatore: assieme alla Lega procederà nell’individuazione dei colpevoli. Rischiano lunghe squalifiche dagli stadi

L’ultimo post su Instagram di Destiny Udogie è di sabato, le foto di Tottenham-Liverpool in cui il 20enne talento azzurro è stato di nuovo uno dei migliori in campo. Nei commenti ci sono i complimenti dei compagni (“Tu sei il mio mostro” gli scrive Guglielmo Vicario), quelli dei tifosi per “esserti messo in tasca Mo Salah”, come aveva fatto la settimana prima con Bukayo Saka dell’Arsenal, le accuse dei tifosi avversari di essere un simulatore per il coinvolgimento di Udogie nei due cartellini gialli in un minuto rimediati da Diogo Jota, il secondo espulso del Liverpool nella partita. Ma ci sono anche tanti messaggi razzisti, troppi. E hanno superato il limite.

Insulti razzisti a Udogie, il comunicato del Tottenham

“Siamo disgustati dai messaggi razzisti diretti a Destiny Udogie sui social media dopo la partita di sabato contro il Liverpool – recita un comunicato del Tottenham diffuso lunedì mattina -. Lavoreremo con la Premier League per, dove possibile, prendere provvedimenti contro gli individui che sarà possibile identificare. Siamo con te, Destiny”. Udogie per ora non ha reagito, godendosi la domenica di riposo con una gita a Parigi e preparandosi per la ripresa degli allenamenti. A difenderlo ci ha pensato il Tottenham, col duro cominciato sui social, con l’assist della Premier League.