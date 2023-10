Deciso l’esonero dopo la sconfitta: uno spagnolo al suo posto

La stagione è iniziata da poco più di un mese ma per molte squadre ci sono tanti problemi da risolvere: deciso l’esonero dell’allenatore.

Il campionato non sta andando bene e la squdra ha perso già molti punti in classifica: ora c’è poco tempo a disposizione per risollevare la situazione e tornare a far bene come era fino alla passata stagione. Le colpe sono state addossate tutte all’allenatore, anche se il calciomercato non ha portato troppo giovamento e, anzi, ha anche indebolito la rosa.

La situazione è in continuo divenire e ogni ora sarà decisiva per il futuro dell’allenatore e, ovviamente, per quello della squdra.

Zero speranze, esonero già annunciato: a giorni l’addio

La stagione di calcio è iniziata solo da poche settimane ma per molti allenatori la situazione si sta facendo sempre più complessa. I risultati non stanno aiutando questo inizio di campionato e la classifica è diventata sempre più complessa, di giornata in giornata.

La squadra si trova in zona retrocessione ed è già iniziata la rivolta dei tifosi che non si aspettava un calo di rendimento tanto drastico rispetto al passato. Le colpe, ovviamente, sono imputate all’allenatore che ha sbagliato metodo di approccio con i nuovi calciatori.

L’esonero pare ormai già deciso e le prossime ore saranno decisive. L’addio e l’annuncio ufficiale possono arrivare entro il weekend.

Celta Vigo, esonero Benitez: ha pochissime chance

Il Celta Vigo di Rafa Benitez è crollato a picco in classifica. Il club spagnolo ha iniziato la stagione con tante aspettative, proprio per l’innesto del nuovo allenatore che ha portato sicuramente grande esperienza ma poca qualità rispetto al passato.

Dopo otto giornate il Celta Vigo ha collezionato solo cinque punti in classifica e si trova al 18esimo posto, in piena zona retrocessione. La prossima partita si giocherà in casa, all’ Estadio Balaídos, contro il Getafe e la partita sarà decisiva per capire le sorti del club.

L’ennesima rimonta subita nell’ultimo turno di campionato potrebbe costare l’esonero a Rafa Benitez. Il Celta Vigo ha perso un’altra occasione preziosa anche contro il Las Palmas e ora la classifica preoccupa. L’ultima volta in cui il club galiziano era partito così male risale al 1995 e al 1959.

Esonero Benitez: c’è Robert Moreno in pole position

Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, la posizione dell’ex tecnico di Napoli e Real Madrid non sembra essere salda. I suoi numeri sono pessimi: una vittoria in otto partite, tre vittorie nelle ultime 22 compresa l’esperienza con l’Everton.

Al suo posto potrebbe essere chiamato Robert Moreno, ex allenatore del Granada e ora svincoalto. Il tecnico 46enne potrebbe essere la scelta “giovane” per un club molto giovane con il Celta Vigo.