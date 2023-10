La Juve sfida l’Inter: derby per un campione del Mondo

Tutti in fila per un talento che ha già vinto la Coppa del Mondo: Juve e Inter si sfidano, ma l’asta può coinvolgere anche altri club.

Tanta fantasia ed estro, ma anche muscoli e coraggio per presentarsi alla finale del Mondiale di calcio e alzare al cielo la Coppa del Mondo. L’Argentina ha messo in mostra grandi qualità, e il gruppo di Scaloni ha chiaramente stuzzicato gli uomini di mercato di tutta Europa.

Per molti è stato difficile provare ad imbastire trattative. Troppo alte le cifre richieste per quasi tutti i calciatori di una nazionale da sogno, ed è lecito dopo la cavalcata al Mondiale. Quei tanti discorsi rimandati trovano però ora aperture, che fanno gola anche ai club italiani. Sbuca infatti un nome che è stato più volte al centro delle valutazioni in casa Inter, ma l’annuncio chiarisce che sul calciatore potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Anche Giuntoli sarebbe pronto ad intervenire, convinto dalle qualità del calciatore, e a gennaio sarebbe deciso a fare un tentativo. Sono i numeri a spiegare il perché di tanta fretta e a chiarire quale potrebbe essere l’impatto del trequartista, che in questa stagione è già andato in doppia cifra, sia nei gol che negli assist.

Juve e Inter, duello acceso: servono almeno 30 milioni

Lo volevano tutti. Fin dalle prime prestazioni con il Vélez Sarsfield in cui era evidente il talento di un calciatore straordinario. Fra le tante proposte però ne sbucò una improvvisa, e fu accettata facendo registrare anche un pizzico di stupore fra gli addetti ai lavori.

Thiago Almada, 22enne trequartista, decise di accettare la corte del club di Atlanta, volando in Mls e mostrando grandissime qualità. In questa stagione ha messo insieme 10 reti e 14 assist in 28 partite e ora sarebbe prepotentemente tornato nel mirino di molti grandi club. L’Inter, sempre attenta al mercato sudamericano, ci aveva già provato quando il calciatore militava nel Vélez, e non ha mai perso di vista Thiago Almada. La notizia però è che anche Giuntoli sarebbe un grande estimatore del talento nato a Buenos Aires, ora pronto a volare in Europa per trovare la definitiva consacrazione.

Media sudamericani riferiscono infatti che la Juventus potrebbe accelerare per capire come muovere le pretese dell’Atlanta, che avrebbe promesso al calciatore di ascoltare offerte dai grandi club. Restano però in piedi altre candidature eccellenti, e la notizia arriva sempre da alcuni media molto vicini ai club argentini. Nella corsa potrebbe infatti inserirsi anche l’Ajax, e non mancano i sondaggi da parte della Roma. Thiago Almada piace a tutti, ma Giuntoli e Marotta sarebbero avanti, e sono pronti ad un altro duello di mercato, forse già a gennaio.