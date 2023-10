Juventus, ribaltone Vlahovic: tifosi senza parole

Nuovo ribaltone per il futuro di Dusan Vlahovic in vista delle prossime sessioni di mercato: tifosi della Juventus senza parole

La Juventus programma con calma la settimana di lavoro che la vedrà sfidare il Torino sabato alle 18:00. Massimiliano Allegri vuole portare a casa la vittoria dopo il pareggio sul campo dell’Atalanta per 0-0. L’obiettivo dichiarato dal tecnico toscano è il ritorno in Champions League e per concretizzarlo avrà bisogno del miglior Dusan Vlahovic.

In quest’inizio di stagione, il centravanti serbo ha segnato quattro gol e siglato un assist in sei partite. Numeri importanti dopo la scorsa stagione in cui ha vissuto diverse difficoltà a livello tecnico e fisico.

Vlahovic sembrava dovesse andar via la scorsa stagione, con il Chelsea interessato e le continue voci su uno scambio che avrebbe portato Romelu Lukaku a Torino. In realtà, non si è concretizzato niente di tutto questo. Il serbo è rimasto alla Juve e Big Rom è andato alla Roma. E così, i bianconeri hanno la possibilità di ripartire tutti insieme.

Ci sono però delle novità sul futuro di Vlahovic, che ha attirato gli occhi di diversi top club su di sé per il suo straordinario inizio di stagione. Non tutti, però, decidono di iscriversi alla corsa per acquistarlo: c’è chi si tira indietro.

Juventus, il Chelsea non vuole più Vlahovic

Il club che ha deciso di tirarsi indietro è proprio il Chelsea. Secondo quanto riferito da ‘The Guardian’, infatti, i Blues non sono più entusiasti di puntare su Vlahovic per la prossima sessione di mercato e quindi hanno mollato completamente l’obiettivo. C’è un nome che fa viaggiare di più la mente della dirigenza londinese ed è quello di Victor Osimhen.

Il ribaltone che coinvolge Vlahovic sorprende un po’ i tifosi bianconeri, che quasi si erano rassegnati all’idea di un suo addio la scorsa estate, direzione Premier League. La Juventus, però, deve stare un po’ più attenta agli altri club interessati, come per esempio il Real Madrid che necessita di miglioramenti in attacco dopo l’addio di Benzema.

Vlahovic ha le idee chiare sul futuro, vuole giocare la Champions League e soprattutto che la sua Juventus giochi bene. Se la squadra migliora la sua filosofia di gioco, anche lui ne trae beneficio. In questo senso, i bianconeri hanno un po’ svoltato a partire da questa stagione, pressando molto più alto le squadre avversarie e dando l’impressione di avere manovre offensive che possano fare più male del solito.