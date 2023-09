Serie A, colpo dal Brasile: tutto pronto per gennaio

Sono oramai sei giorni che il calciomercato in entrata si è chiuso in Italia, ma a quanto pare i club di Serie A non avrebbero ancora messo da parte i propri taccuini, iniziando già a programmare quella che sarà la prossima sessione invernale.

Questo è sicuramente il caso di uno dei top club del campionato italiano, che a quanto pare sarebbe addirittura ad un passo dal mettere a segno quello che potrebbe essere uno dei colpi più interessanti del prossimo gennaio.

Le parti sono infatti al lavoro proprio in queste ore per limare gli ultimi dettagli per questo tanto desiderato acquisto dal Brasile, così da avere tutto pronto per quando sarà.

Calciomercato Serie A, colpo dal Brasile: firma con una big

Il calciomercato dovrebbe essersi finito da oramai una settimana, ma questo è quello che crediamo noi, considerato che la realtà dei fatti parla di tutt’altro. A conferma di questo, stando alle ultime notizie, nel quartier generale di una delle società più importanti della Serie A si sarebbero registrati movimenti sospetti che porterebbero a pensare proprio ad un’operazione di calciomercato.

E così è alla fine, visto e considerato che proprio in queste ore i dirigenti della big si sarebbero dedicati interamente alla chiusura delle operazioni per l’arrivo del talento brasiliano, che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare a giocare in Serie A dal prossimo gennaio. Prima di cantare vittoria, però, ci sono da definire una serie di importanti dettagli propedeutici alla chiusura dell’affare, ma l’impressione è che si è finalmente sulla giusta via per questo.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, dopo averci provato con insistenza già nel corso proprio di questa estate, la Roma è finalmente riuscita a convincere il Santos a lasciar partire il giovane Marcos Leonardo. Secondo Daniele Longo, la trattativa fra le parti è finalmente in via di definizione, con la fumata bianca sempre più vicina.

Roma, in chiusura Marcos Leonardo: le cifre

Stando a quanto raccontato da calciomercato.com la Roma sarebbe finalmente in chiusura per Marcos Leonardo. Dopo settimane di estenuanti tentativi il club giallorosso parrebbe essere finalmente riuscito nel suo intento di regalare a José Mourinho il giovane talento brasiliano.

La trattativa col Santos verrà dunque definita nelle prossime settimane secondo quanto raccontato da Daniele Longo, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo alla Roma di Marcos Leonardo per circa 13/14 milioni di euro. Con l’attaccante brasiliano c’è già invece un principio d’accordo per un contratto quinquennale.

Roma, attacco ora affollato: cosa fare con Leonardo? La soluzione

Con l’arrivo di Marcos Leonardo Mourinho avrà addirittura a disposizione ben 4 attaccanti, troppi se vogliamo considerare anche il ritorno di Abraham. Per questo motivo, stando alla fonte sopra citata, la Roma potrebbe pensare di girare subito in prestito il talento brasiliano in qualche club di Serie A, così da farlo ambientare in vista della prossima stagione. Questo, come d’altronde anche una sua eventuale permanenza, è uno scenario che verrà valutato solo una volta che Marcos Leonardo sarà diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma.