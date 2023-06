Dettaglio piccante: Cristina Buccino, tutti fanno zoom

Cristina Buccino non dà tregua ai suoi ammiratori: l’ultima foto postata su Instagram è a dir poco bollente

Una bellezza che ha conquistato proprio tutti, anche il pubblico femminile che non si trattiene dal farle complimenti sui social, dando credito ad uno dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo in Italia. Cristina Buccino è questo e molto di più.

Oltre 3 milioni di followers su Instagram, la meravigliosa Buccino ha ormai ottenuto una notorietà ed un fascino che sono difficili da ritrovare nelle sue colleghe. Le sue curve esplosive unite ad un volto dolce e delicato la rendono unica. Cristina, poi, è una figura monopolizzante sui social dove si mostra sempre estremamente curata e sensuale. Le sue foto sono capaci di numeri, tra likes e commenti, davvero impressionanti.

Nata in provincia di Cosenza, a Castrovillari, il 16 giugno 1985, ha mosso i primi passi come modella. Un gran successo tra i brand più importanti l’ha lanciata poi ben oltre, nel mondo dello spettacolo come conduttrice ed anche influencer. La tv l’ha accolta di buon grado affidandole apparizioni in programmi di spicco come ‘Ciao Darwin’, ‘L’Eredità’, ‘Mistero’ e lo sportivo ‘Tiki Taka’, co-condotto insieme a Melissa Satta.

Cristina Buccino, il dettaglio non sfugge ai fan

Ha uno zoccolo duro di ammiratori che la seguono in ogni suo passo, estremamente ‘devoti’ alla bella calabrese. Istantanee riguardanti il lavoro o la vita privata sono il pane quotidiano per i fan che proprio non possono fare a meno di lei. Cristina Buccino ha inoltre due sorelle: Maria Teresa e Donatella. La sua ultima foto ha letteralmente scatenato i suoi followers.

Su Instagram la Buccino ha intitolato ‘Last Nights’ una serie di scatti che la ritrae con un sensuale e coloratissimo abito aderente che mostra in pieno tutte le sue forme giunoniche. In bella evidenza le gambe perfette, seduta sulle scale in una posa estremamente sensuale.

Cristina, però, rimane elegante: esplosiva nelle forme, è chiaro, ma c’è un dettaglio che ha fatto impazzire tutti. Il vestito della Buccino, infatti, è davvero molto corto e ha spinto molti dei fan a fare zoom per scorgere meglio la bella Cristina.

I commenti, poi, sono decisamente coloriti anche se – soprattutto dal pubblico femminile – la stima ed i sinceri riconoscimenti di certo non sono mancati. Il post, in poche ore, ha fatto incetta di likes. Si avvicina infatti l’estate e Cristina è più bollente che mai: i fan sono già in attesa del prossimo scatto bollente.