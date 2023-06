Paulo Sousa si “blinda” a Salerno ma una frase fa pensare il contrario

Paulo Sousa chiacchieratissimo come possibile nuovo allenatore del Napoli. Il portoghese potrebbe essere l’uomo giusto?

Continua il toto-allenatore in casa Napoli. È paradossale come la squadra campione d’Italia in carica e con un potenziale tecnico altissimo non riesca a trovare un tecnico di buon livello per proseguire il progetto.

Aurelio De Laurentiis sta sondando diverse piste. Ha già incassato alcuni ‘no’ eccellenti, come quelli di un clamoroso ritorno per Ancelotti o Benitez. Ma di recente uno dei nomi considerati maggiormente alla portata è stato quello di Paulo Sousa.

L’allenatore portoghese è reduce da un’ottima seconda parte di stagione sulla panchina della Salernitana, salvatasi con netto merito ed anticipo anche grazie agli accorgimenti tattici dell’ex juventino. Sousa sembra piacere molto al Napoli per idee di gioco e filosofia offensiva, ma non tutti sono d’accordo con le valutazioni del club.

Paulo Sousa lascia uno spiraglio al Napoli: “Resto alla Salernitana…per ora…”

La panchina del Napoli campione in carica dovrebbe essere una grande chance per Paulo Sousa. Il quale però, in un’intervista rilasciata ai media portoghesi, ha fatto intendere di non essere così convinto di lasciare Salerno.

“Per ora, la mia idea è quella di restare alla Salernitana – ha detto candidamente Sousa -. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo la tipologia di giocatori che ci servono per rafforzare la squadra, non vedo ragioni per cambiare ciò che stiamo costruendo”.

Ma all’interno dell’intervista si è lasciato sfuggire una frase equivoca: “Mi piacciono le sfide difficili“, il che potrebbe voler dire che per carattere ed indole Sousa non rifiuterebbe un ingaggio nella caldissima e appassionata Napoli. In sintesi, le parole del tecnico classe 1970 sono un vorrei ma non posso. Ovvero è attratto dalla squadra azzurra, ma l’idea di base è quella di restare a Salerno.

È bene precisare, peraltro, come l’intervista risalga allo scorso 30 maggio, quindi prima dell’incontro avvenuto a Roma tra l’allenatore lusitano ed il presidente De Laurentiis. Chissà se negli ultimi 15 giorni abbia cambiato idea.

Paulo Sousa è un profilo che non fa impazzire i tifosi napoletani, che per il dopo Luciano Spalletti vorrebbero un tecnico più internazionale e vincente, che possa proseguire il lavoro del toscano anche in Europa.

Tra i nomi che De Laurentiis sta sondando in questi giorni vi sono due profili esteri, entrambi francesi. Ovvero Christophe Galtier, allenatore in uscita dal Psg ed ex campione di Francia con il Lille, ma anche Rudi Garcia. Quest’ultimo ha già lavorato in Italia guidando la Roma per tre stagioni, dal 2013 al 2016.