Dettaglio piccante e tutti fanno zoom: Elisabetta Canalis è rovente

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ manda al manicomio i followers: l’ultimo scatto social è davvero esagerato

Ne è passata di acqua sotto i ponti, sin dal suo esordio in televisione. Ma, oggi, Elisabetta Canalis è un personaggio davvero universale. Perché la bella sarda è amatissima non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti.

La sua popolarità ha superato barriere che, fino a qualche anno fa, parevano impensabili. Simbolo della bellezza mediterranea nel mondo, la Canalis vive in America anche se molto spesso torna nella sua amata Milano come accaduto nei suoi ultimissimi scatti pubblicati sui social. Su Instagram dove, in particolar modo, la bella Elisabetta conta oltre 3,5 milioni di followers. Tra questi anche numerose donne che non fanno altro che elogiare la sua bellezza e le foto sexy che la rendono una vera e propria icona dello stile italiano. Inizia, giovanissima, la sua carriera grazie ad Antonio Ricci.

L’ideatore di ‘Striscia la Notizia‘ la sceglie come velina mora al fianco della bionda Maddalena Corvaglia dal 1999 al 2002. La Canalis, tra uno stacchetto e l’altro, accompagna le serate degli italiani mostrandosi estremamente spigliata davanti alle telecamere. Nella tv italiana ha trovato grande spazio a ‘Ciao Darwin’, ‘Controcampo’ con Sandro Piccinini. Ma Elisabetta è anche un apprezzata attrice: ha preso parte alla fiction di Canale 5 ‘Carabinieri’ oltre che, nel 2006, alla sitcom di Italia 1 come spalla di Fabio De Luigi ‘Love Bugs’.

Al cinema, poi, è stata protagonista di alcune commedie: nel 2008, al fianco di Alessandro Siani, in ‘La Seconda volta non si scorda mai’. Ha recitato anche con Massimo Ghini e Christian De Sica in ‘Natale a New York’. Indimenticabile, nel 2003, il suo calendario senza veli pubblicato dalla rivista ‘Max’.

Elisabetta Canalis, il lato A è devastante

La sua vita privata è stata ricca di flirt chiacchieratissimi. Nei primi anni 2000 insieme all’ex calciatore di Inter, Juventus e Milan ‘Bobo’ Vieri. Nel 2010 è scoccato l’amore con la star di Hollywood George Clooney, che le diede la possibità di farsi conoscere a fondo anche negli Stati Uniti.

Dal 2014 al 2023 Elisabetta è stata sposata con Brian Perri, un chirurgo statunitense dal quale ha avuto anche la sua unica figlia (nel 2015), Skyler Eva. La sua bellezza esplosiva però è il fattore in più che tutt’ora la rende il sogno di milioni di uomini e donne nel mondo. La Canalis su Instagram ha recentemente postato degli scatti decisamente bollenti. L’ultimo dei quali ha lasciato a bocca aperta proprio tutti.

In posa sexy, con gli occhiali mantenuti con la mano destra ed uno sguardo languido e sensuale. L’attenzione, però, cade tutta sul top nero e aderentissimo indossato dall’ex velina. Le forme esplosive della Canalis sono sotto gli occhi di tutti ed i fan, come testimoniato anche da numerosi commenti coloriti, non hanno esitato a fare zoom per scoprire a fondo le meraviglie della 44enne di Sassari.