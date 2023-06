Nuovo incontro e svolta da 40 milioni: che colpo per la Juve

Un vero e proprio colpo da sogno: l’affare è sempre più vicino a chiudersi, la rivelazione per la firma del big

Manca ormai poco tempo alla riapertura della sessione estiva di calciomercato ed in tal senso le grandi del nostro calcio sono già pronte ad affondare il colpo. Tra queste vi è chiaramente la Juventus.

Cambierà molto la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri che, al di là degli innumerevoli addii già pronti per essere ufficializzati, attende con ansia più di una firma per quanto riguarda le entrate. Ed una, su tutte, riguarderà inevitabilmente il centrocampo orfano di Paredes e – probabilmente – pure di Rabiot. Durante la settimana è previsto un nuovo incontro tra le dirigenze di Juventus e Lazio: al centro di tutto, manco a dirlo, il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il gioiello serbo è in scadenza tra un anno, nell’estate 2024, e la sua permanenza a Roma pare ormai chiusa don dodici mesi di anticipo.

Niente rinnovo, per l’ex Genk c’è già la fila. Si è parlato a lungo di Milan con cui c’era una trattativa ben avviata per la firma ma il licenziamento di Maldini e Massara ha decisamente chiuso ogni possibilità che il giocatore alla fine si trasferisca alla corte di Pioli. Adesso è la Juventus, molto più dell’Inter e dei top club che all’estero osservano attentamente l’evolversi della situazione, il club in pole position. Come detto è in arrivo un nuovo contatto diretto per discutere dei dettagli economici: in tal senso, il presidente Claudio Lotito sarebbe irremovibile.

Colloquio imminente: ci siamo per Milinkovic-Savic

Il classe 1995 non partirà per meno di 40 milioni di euro, da Torino invece stanno seriamente ipotizzando l’inserimento di alcune contropartite per ridurre al minimo la parte cash da consegnare alla società capitolina. I nomi che, in accordo con mister Allegri, potrebbero finire definitivamente alla corte di Maurizio Sarri sono molteplici ma due in particolare potrebbero convincere i vertici di casa Lazio.

Il primo è Luca Pellegrini, laterale che i bianconeri hanno ceduto in prestito ai biancocelesti lo scorso gennaio e che ora potrebbe risultare decisivo nell’affare per il ‘Sergente’. Pellegrini ha già ribadito, a stagione in corso, come la sua volontà sia chiara: vuole restare a Roma. Ma a parte l’ex terzino di Genoa e Cagliari, anche Nicolò Rovella potrebbe finire per vestire la maglia della Lazio. 21 anni, reduce da una grandissima stagione in prestito con la maglia del Monza, per Rovella potrebbero aprirsi le porte di Formello.

Il giornalista Rudy Galetti, poi, per quanto concerne la questione stipendio del centrocampista ex Genk in bianconero, si è sbilanciato. Pare infatti che la Juventus e l’entourage del calciatore avrebbero già raggiunto un’intesa di massima per un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2028, a cifre davvero importanti. 6 milioni di euro di base fissa, più eventuali bonus.