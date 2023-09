Vlahovic ‘regalato’ a gennaio: l’offerta è già pronta

Continua l’assalto a Vlahovic dalla Premier League: la Juventus valuta le offerte, ma non si schioda. Ecco le ultime

Il mercato di gennaio, secondo quanto riferiscono i colleghi spagnoli di “Fichajes”, potrebbe essere molto movimentato per Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus.

Già nella sessione di mercato estiva il suo futuro è stato in bilico: i bianconeri avrebbero voluto scambiarlo con il Chelsea per Romelu Lukaku, ma la trattativa non è mai andata in porto. Adesso arrivano nuove offerte dalla Premier League, sempre da una società che lo aveva sondato.

Si tratta dell’Arsenal, che nel mercato di gennaio pare possa presentare una nuova offerta ufficiale ai bianconeri. Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, lo ha sempre apprezzato e ha provato a prenderlo anche in estate, senza successo. L’idea, però, a Londra sembra non essere tramontata del tutto. Così gli inglesi preparano un nuovo assalto invernale.

Per la Vecchia Signora la possibilità di cedere Vlahovic è sempre valida, ma solo a determinate condizioni. Il serbo classe 2000, nonostante una piccola ripresa, non è ancora in linea con le aspettative e anche in questo inizio di stagione ha avuto tanti alti e bassi. Per la giusta offerta la Juventus è molto probabile che lo lasci andare.

L’offerta dell’Arsenal per Vlahovic:

Un trasferimento a gennaio non sarebbe certo una novità per Vlahovic, che era passato alla Juventus proprio nella sessione invernale. Ai tempi la Vecchia Signora aveva pagato più di 80 milioni alla Fiorentina per aggiudicarselo. Una cifra importantissima e che il centravanti serbo non ha ripagato con le prestazioni.

La somma che la Juventus chiede per lasciarlo andare è quasi la stessa: 80 milioni. Difficile, però, che i bianconeri trovino qualcuno disposto a pagarli (a meno che Vlahovic non faccia davvero molto bene in questa prima parte di stagione, ovviamente). Neanche l’Arsenal, con la nuova offerta di cui stiamo parlando, raggiungerebbe questa somma. Perciò, affinché l’affare vada in porto, dovrebbe svilupparsi su cifre decisamente differenti.

Questo, ovviamente, lascia pensare che il trasferimento del numero 9 juventino non sia ancora così vicino. La sua situazione è abbastanza intricata: la Juventus se ne libererebbe volentieri, ma nel frattempo ce l’ha e prova a valorizzarlo; in estate il Chelsea non lo ha voluto in uno scambio alla pari con un giocatore fuori rosa; l’Arsenal lo vorrebbe moltissimo, ma non è disposta a pagare la folle somma richiesta dai torinesi. Nel frattempo Vlahovic ha quattro mesi per provare a convincere tutti, in un senso o nell’altro.

