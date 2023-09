Caso Dia, ultimatum Salernitana: conseguenze pesanti

I rapporti fra la Salernitana e Boulaye Dia sono sempre più tesi. La scelta del senegalese di rimanere in Francia e “boicottare” le visite mediche prenotategli dal club granata non hanno fatto piacere né al club né tantomeno alla piazza, che per la prima volta si è schierata contro il suo bomber.

La Salernitana vuole al più presto concludere questa storia, che in qualche modo comunque incide negativamente all’interno dello spogliatoio. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, il club di Iervolino avrebbe dato un deciso ultimatum a Boulaye Dia, arrivando praticamente quasi a costringerlo a tornare a Salerno.

Se questo non dovesse essere rispettato, ecco che la Salernitana potrebbe prendere dei seri provvedimenti disciplinari nei confronti del suo tesserato.

Ultimatum della Salernitana a Dia: le ultime

Finita la pazienza, la Salernitana ha dato un primo ultimatum a Boulaye Dia. Il filo fra le parti si sarebbe tirando sempre di più, e l’impressione è che da un momento all’altro questo possa rompersi, causando conseguenze importanti soprattutto all’interno dello spogliatoio granata.

Per il momento la dirigenza campana cerca di mantenere l’ordine prendendo ufficialmente una posizione forte nei confronti del suo attaccante, nei confronti del quale, inevitabilmente, si è persa la pazienza.

A riportare la notizia è stato questa mattina Il Mattino, che ha svelato anche il contenuto della diffida ultimativa presentata dalla Salernitana a Dia. Secondo il quotidiano campano il club granata ha ordinato all’attaccante senegalese di presentarsi in Italia entro le 22 di oggi. Se questo non dovesse accadere, il giocatore verrà punito con una multa pesantissima.

Ultimatum Dia: ecco cosa succede se non lo rispetta

Qualora Dia non dovesse tornare oggi in Italia, la Salernitana sarebbe pronta a prendere delle conseguenze contro il suo giocatore. Stando infatti a quanto riportato da Il Mattino, se il senegalese non dovesse rispettare l’ultimatum datogli dal club, la dirigenza granata sarebbe pronta a punirlo con una multa abbastanza pesante, fino al 50% del suo stipendio, dando seguito a quella del 15% già commissionatagli lo scorso 11 settembre via pec.

La Salernitana vuole però risolvere al più presto questa situazione, anche perché ha bisogno dei gol di Dia per salvarsi, e pur di farlo sarebbe pronta anche a scendere a patti col giocatore stesso promettendogli un eventuale futuro in Premier League, motivo principale delle tensioni fra le parti. Il club granata, però, al momento chiede una cosa sola al giocatore: tornare nei ranghi e rispettare il proprio contratto.

Salernitana: striscione dei tifosi contro Dia

Nervi tesi non solo fra la Salernitana e Boulaye Dia, ma anche fra l’attaccante e gli stessi tifosi del club granata. Stando alle ultime notizie, infatti, un gruppo organizzato della Curva Siberiano avrebbe esposto fuori allo Stadio Arechi uno striscione con un messaggio chiaro verso Dia: “Il calcio moderno non ha più bandiere. Dia scendi in campo e fai il tuo dovere!”.