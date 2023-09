Juventus, un altro ex fa causa al club: risarcimento milionario

In casa Juventus non si fermano le tensioni ed i problemi. I due casi più eclatanti sono i dossier relativi a Leonardo Bonucci ed alla positività di Paul Pogba. Ma adesso anche un altro ex è pronto a portare i bianconeri in tribunale per un risarcimento milionario.

L’ultimo anno solare in casa Juventus è stato praticamente una sorta di inferno sulla terra. I bianconeri, infatti, non solo sul campo non hanno ottenuto i risultati auspicati, ma hanno anche dovuto fare i conti con problemi senza precedenti. Prima il caso relativo alla manovra stipendi, poi quella per le plusvalenze fittizie, infine la causa intentata da Leonardo Bonucci e la positività al testosterone di Paul Pogba. Ed il meglio (o, per meglio dire, il peggio) deve ancora venire. Un altro grande ex, infatti, ha deciso di portare i bianconeri in tribunale chiedendo un risarcimento milionario. Che sarebbe un danno enorme per le finanze di un club già in difficoltà.

Juve, altro calciatore fa causa al club

La Juventus, come detto, sta facendo i conti con tanti problemi, per giunta tutti o quasi di diversa natura. In attesa di capire che piega prenderanno le questioni relative a Leonardo Bonucci ed a Paul Pogba, è in arrivo una nuova grana per il club. E questa situazione può essere davvero un duro colpo, tanto per l’immagine del club quanto per le sue finanze.

Secondo quanto raccontato dalla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, Cristiano Ronaldo è pronto a portare il club bianconero in tribunale. Il motivo è legato ad una cifra pari a 19,9 milioni di euro dilazionati in epoca Covid e che, a detta del portoghese, la società deve ancora riconoscergli. Il tutto fa parte della cosiddetta manovra stipendi che è già stata un duro colpo per la Juve.

Cristiano Ronaldo fa causa alla Juventus

Il fenomeno portoghese, infatti, a differenza di Paulo Dybala, non è riuscito a trovare un accordo con la Juventus per evitare di arrivare alle vie legali. L’argentino, infatti, è riuscito a trovare la quadratura per i 3 milioni pendenti. Si tratta di un esborso potenziale per i bianconeri enorme e che potrebbe inevitabilmente condizionare anche le future manovre di mercato di questa società, per la quale sembra non ci sia tregua.