Juventus: altra tegola, salta la sfida di Serie A

Con tante gare ravvicinate le big d’Italia dovrà fare i conti con tanti infortunati: a rischio convocazione, altro problema

La Juventus scenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. I bianconeri sono partiti forti in campionato mettendo a segno diverse vittorie convincenti: senza coppe europee, il lavoro di Massimiliano Allegri risulterà più semplice ma non è sempre così.

Bisognerà fare i conti sempre con ciò che dirà il terreno di gioco: un momento decisivo per svoltare allungando subito in classifica. Questo è l’obiettivo di Massimiliano Allegri, che ha parlato di vari acciacchi per Vlahovic e Chiesa. I due attaccanti della Juventus sono il segreto del nuovo corso dell’allenatore livornese. Da esterno offensivo al ruolo di seconda punta: Allegri ha modificato la tipologia di gioco dell’ex Fiorentina.

Juventus, a breve la verità: tutto si deciderà nelle prossime ore

Tutto cambia in fretta con il turno infrasettimanale che dovrà modificare il programma di preparazione degli allenatori della Serie A. La Juventus vorrebbe così rientrare subito nella lotta Scudetto senza perdere punti decisivi ad inizio campionato. La società torinese ha vissuto momenti davvero terribili nella passata stagione: ora tutto è cambiato con più entusiasmo tra gli stessi calciatori, gli assoluti protagonisti.

Anche l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato di convocazione a rischio per Consigli. Se dovesse farcela, sarà il titolare: in caso contrario, non sarà forzato il suo recupero finché non sarà al 100%. Nella giornata di domani arriverà il responso definitivo per affrontare al meglio la compagine bianconera. Possibilità dal primo minuto per Cragno, che è arrivato in estate al Sassuolo dopo aver fatto tanta panchina a Monza all’estremo difensore dei brianzoli Di Gregorio.

Da promessa del calcio italiano esplodendo definitivamente con la maglia del Cagliari ad un ruolo marginale all’interno delle rose di Serie A. Ora per Cragno potrebbe aprirsi una nuova occasione da cogliere al volo. Sarà un’altra sfida suggestivo al Mapei Stadium con Berardi sempre protagonista con la maglia neroverde. Un intreccio suggestivo di mercato visto che l’attaccante calabrese sembra sia stato vicinissimo alla Juventus. Saranno momenti già decisivi per non perdere ulteriore terreno in campionato: serve così una continuità di risultato per arrivare fino in fondo. Allegri è avvisato: i bianconeri cercheranno di rientrare tra le prime quattro d’Italia lottando contro Napoli, Milan ed Inter per un posto in Champions.