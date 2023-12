Supercoppa, niente Arabia: ecco dove si giocherà, Napoli favorito

Ancora polemiche intorno alle nuove date della Supercoppa italiana: niente più Arabia, ecco la rivolta dei club

Ci potrebbero essere novità importanti intorno alla sede della Supercoppa italiana. I sauditi avrebbero intenzione di spostarla ancora una volta nonostante un contratto firmato nello scorso marzo con la Lega Serie A. Ecco la ricostruzione della vicenda.

Una rivoluzione totale in atto per quanto riguarda la prossima Supercoppa italiana che dovrà giocarsi in Arabia Saudita. Ora la possibile modifica per nuove date per disputare un torneo all’altezza. Nella passata edizione arrivò il trionfo dell’Inter targato Simone Inzaghi che superò il Milan in finale senza indugi. Un momento decisivo che potrebbe vedere il presidente De Laurentiis favorito: ecco l’intreccio in ottica futura con gli azzurri vogliosi di emergere ancora una volta dopo il trionfo dello Scudetto.

Supercoppa, la verità sul torneo in Arabia Saudita: la ricostruzione della vicenda

Un momento decisivo per conoscere con certezza quello che succederà nel mese di gennaio. Subito è arrivata la rivolta dei club italiani che hanno detto no al nuovo spostamento. Ecco quello che succederà a breve con i primi sopralluoghi che avverranno da parte della Lega Serie A.

Ancora nuove polemiche per le nuove date della Supercoppa italiana. Il paese organizzatore ha cambiato la sede da Gedda a Riad con le nuove date in programma il 21 e il 22 gennaio, mentre la finale ci sarà il 25 gennaio. Gli stessi arabi volevano farla giocare nella prima settimana di febbraio per distinguerle da quelle della Liga spagnola. I club italiani hanno rifiutato questa modifica in particolar modo Napoli e Inter visto che saranno protagoniste nella metà febbraio con la Champions League.

Già ad ottobre lo stesso presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva criticato la scelta di giocare la Supercoppa in Arabia: “Da deficienti”. Ma la Lega Serie A ha firmato un contratto a marzo con l’Arabia Saudita con quattro edizioni della Supercoppa italiana in sei anni in quel Paese. Il sistema Final Four vedrà le quattro partecipanti, Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina, ambire a 23 milioni di euro, di cui 7 che andranno alla compagine vincitrice. L’Arabia Saudita, infine, ci sta pensando su ad ospitare questa nuova edizione visto che c’è poco appeal con due squadre poco note all’estero come Lazio e Fiorentina.