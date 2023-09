Dimissioni dell’allenatore: arriva la conferma ufficiale, ecco il nuovo mister

Decisione sorprendete e quasi clamorosa: c’è l’addio del tecnico che ha deciso di chiudere anzitempo il suo rapporto con il club.

Dimissioni da parte del mister che, dopo un duro confronto con la società, ha deciso di fare un passo indietro e lasciare il suo attuale club. A due giorni dalla partita di Europa League, la squadra si ritrova senza guida tecnica. Uno smacco non di poco conto per un club blasonato che aveva iniziato la stagione con ben altre ambizioni. Ecco la decisione del club in merito al sostituto.

Dopo appena sette gare ufficiali, tra campionato e coppa, l’allenatore ha deciso di lasciare l’incarico. Dimissioni ufficiali da parte del tecnico che ha interrotto il suo rapporto con l’attuale club. Una decisione drastica che spinge adesso il club a trovare un traghettatore visto che giovedì ci sarà l’esordio in Europa League. Già individuato il potenziale candidato pronto a subentrare e guidare la squadra per queste partite, in attesa della decisione del presidente che dovrà prendere un tecnico d’esperienza capace di gestire questa delicata situazione.

Calciomercato: dimissioni Marcellino, svelati i motivi

I giocatori hanno ricevuto la comunicazione da parte della società: per la gara di giovedì, in Europa League, l’allenatore non sarà in panchina. Dimissioni ufficiali di Marcelino che ha lasciato il Marsiglia. A riportare la notizia è la stampa francese che ha svelato anche i motivi che hanno indotto lo spagnolo a mollare la panchina del club. Una decisione clamorosa e quasi inusuale, visto che la squadre in Ligue 1 dopo cinque giornate è a quota nove punti in classifica ed ancora imbattuta. Adesso il colpo di scena con le dimissioni.

Giovedì, nell’esordio in Europa League contro l’Ajax, a guidare la squadra non ci sarà l’allenatore Marcelino che ha deciso di lasciare l’incarico a causa di questioni calcistiche. Durante l’ultima seduta d’allenamento ha comunicato alla squadra le sue dimissioni immediate. Tutto ciò è successo a 48 ore dal match contro gli olandesi.

Rmc ha rivelato le motivazioni che hanno spinto Marcelino a dimettersi da Marsiglia: alla base di questa decisione le minacce subite dal presidente Longoria da parte degli ultras.

Nuovo allenatore Marsiglia, scelto il successore di Marcelino

Secondo l’Equipe, il presidente ha deciso di chiamare sulla panchina e nominare come nuovo allenatore del Marsiglia Jean-Pierre Papin. L’ex attaccante del Milan, guiderà la squadra giovedì in Europa League: sarà lui il traghettatore in attesa della decisione ufficiale della società sulla scelta del mister. Reduce dall’esperienza allo Chartres, formazione di Championnat National 2 (quarta serie del calcio francese), Papin attualmente è il consigliere del Marsiglia.