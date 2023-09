Inter, infortunio serio: salta la Champions, i tempi di recupero

Arriva la notizia dell’ultim’ora in casa Inter che mette nei guai Inzaghi e non solo. Perché c’è un giocatore che si è fatto male e non ci sarà per le prossime partite.

Situazione difficile questa da gestire adesso da parte della società. Perché il giocatore non riuscirà a prendere parte al match e per questo motivo l’allenatore dovrà inventarsi qualcosa di diverso.

Una notizia totalmente inaspettata che cambia i piani del club in vista della prossima partita. Il giocatore contava di esserci visto che è in un ottimo momento, ma qualcosa è andato storto.

Inter: si è fatto male, salta la Champions

E’ arrivata in queste ore la notizia ufficiale con un comunicato della società italiana. Perché non sarà a disposizione il giocatore che si è fatto male dovrà stare fermo per diverso tempo. Sicuramente salterà la partita di Champions League tra Real Sociedad e Inter il centrocampista che è andato ko e non potrà proseguire il suo percorso.

Un giocatore che è stato posizionato in una nuova zona di campo con l’allenatore che gli ha chiesto un altro tipo di interpretazione del proprio ruolo. Anche per questo c’è ansia, visto che per sostituirlo non c’è assoluta garanzia. Bisognerà capire che tipo di formazione si inventerà ora il tecnico. Perché l’Inter ha perso per infortunio Calhanoglu.

Inter: Calhanoglu infortunato, i tempi di recupero

Una vera tegola quella che è arrivata in casa Inter alla vigilia di Real Sociedad Inter di Champions League: si è infortunato Calhanoglu. Il sito ufficiale del club di Milano ha svelato l’entità dell’infortunio di Hakan Calhanoglu e si cerca di capire di più riguardo i tempi di recupero, si tratta di un affaticamento muscolare:

“Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Champions League contro la Real Sociedad a causa di un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra”.

Formazioni Real Sociedad Inter: Asllani il sostituto di Calhanoglu

Non sarà facile per Simone Inzaghi scegliere il sostituto dell’infortunato Calhanoglu. Perché il giocatore nerazzurro non farà parte della sfida e l’allenatore potrebbe optare per la scelta giovane utilizzando Kristjan Asllani.

C’è anche la possibilità che Inzaghi decida qualcosa di diverso per le formazioni di Real Sociedad Inter. Intanto, in vista delle prossime ore si saprà se ci sarà in campo Asllani al posto di Calhanoglu o si inventerà un altro giocatore in quel ruolo l’allenatore. Queste le probabili formazioni: