Onana come Lukaku: Inter, la storia si ripete

L’ex estremo difensore dell’Inter, Onana, potrebbe ripercorrere le orme di Romelu Lukaku: la decisione è presa, ecco cosa sta succedendo

L’Inter sicuramente non può pensare di mantenere un ritmo elevatissimo per l’intera stagione. Allo stesso tempo, però, i nerazzurri devono evitare di farsi sopraffare dagli avversari nei periodi di calo dal punto di vista psicofisico. A maggior ragione se la rivale in campo è ampiamente alla portata.

Intendiamoci: giocare contro il Sassuolo e batterlo è tutt’altro che una passeggiata. Ad ogni modo, il valore della rosa lombarda è di gran lunga superiore rispetto a quello della truppa emiliana. Ragion per cui perdere a San Siro in quel modo fa abbastanza male. I neroverdi hanno perfino conquistato i tre punti in rimonta, rispondendo alla grande ad una rete siglata da Denzel Dumfries.

Se sul gol splendido di Berardi il portiere della ‘Beneamata’ non ha assolutamente colpe, ben diverso il discorso invece per quanto concerne il momentaneo pareggio a firma Nedim Bajrami. Yann Sommer, di certo, avrebbe potuto difendere molto meglio la propria parte, anche perché la conclusione del trequartista albanese non era affatto irresistibile.

Il club milanese punta parecchio sulle abilità e, soprattutto, sull’esperienza dell’estremo difensore svizzero, arrivato a titolo definitivo dal Bayern Monaco. Lui ha insistito molto al fine di sposare la causa interista, ma le premesse ad oggi non sono così entusiasmanti. Sommer appare lontano dai livelli raggiunti da André Onana nella scorsa stagione.

Onana e il flop ‘alla Lukaku’: clamoroso ritorno all’Inter

Il portiere camerunense si era inserito alla grande nel nuovo contesto, convincendo tutti. Non a caso, la dirigenza capitanata da Marotta lo ha venduto al Manchester United nel corso della sessione estiva di calciomercato, incassando oltre 50 milioni di euro.

L’avventura del classe ’96 con i ‘Red Devils’, però, si sta rivelando un vero e proprio disastro. Difatti, Onana ha già messo a referto alcuni errori decisamente grossolani ed evitabili, non da lui. Ecco che il talento nato a Nkol Ngok potrebbe seguire le orme di Romelu Lukaku in futuro.

Il centravanti belga ha floppato in Premier e non è da escludere a questo punto che ad Onana tocchi la stessa sorte dell’attaccante in forza alla Roma. L’estremo difensore 27enne, dal canto suo, sognerebbe un clamoroso ritorno all’Inter. E non è tutto, perché il camerunense sarebbe anche disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di agevolare l’operazione in argomento.

Il calciatore, entrando più nello specifico, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2028 con lo United, il quale gli garantisce un corposo ingaggio che si aggira sui 7 milioni di euro netti (all’Inter ne percepiva 3). Il ritorno di Onana ad Appiano Gentile è comunque uno scenario assai improbabile anche e soprattutto per via dei costi, ma nel calciomercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

