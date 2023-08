Milan, 15 milioni per il nuovo attaccante: si chiude oggi

Il Milan ha iniziato alla grande il nuovo campionato di Serie A ma cerca gli ultimi colpi di calciomercato: scelto il nuovo attaccante.

I rossoneri hanno già fatto capire a tutte le pretendenti allo Scudetto in che direzione intendono viaggiare in questa stagione e nelle prime due partite hanno messo in mostra un calcio molto più efficace di quello visto nella passata stagione. La rosa a disposizione di Stefano Pioli è già molto forte e già pronta a far fare il salto di qualità anche a livello europeo.

Pioli ha chiesto un nuovo attaccante e vuole accogliere subito il vice Giroud, senza attendere il calciomercato di gennaio.

Calciomercato Milan, Pioli chiede subito il “nuovo 9”

Le vittorie contro Bologna e Torino nelle prime due giornate di Serie A portano il marchio di fabbrica di Pulisic e Giroud, a segno in entrambe le partite e capaci di cambiare il volto al Milan rispetto alla passata stagione. Nonostante un inizio campionato ad altissimi livelli, però, Pioli conosce bene tutte le insidie che nasconde una stagione così lunga e ha intenzione di prendere un nuovo attaccante.

Il solo Okafor a fare da vice Giroud non basta per far dormire sonni tranquilli all’allenatore emiliano che non vuole ripetere gli stessi errori della passata stagione.

Il nuovo attaccante del Milan dovrà avere caratteristiche molto simili a quelle di Olivier Giroud e garantire gol e qualità al gioco offensivo dei rossoneri.

Milan, entro oggi si chiude per l’attaccante: ecco chi

Stefano Pioli ha chiesto un nuovo attaccante al Milan e Moncada e Furlani si stanno muovendo alla ricerca del bomber. Il tecnico conosce benissimo le difficoltà che potrà affrontare durante l’intera stagione con il solo Giroud, ormai non più giovanissimo e non sempre al 100% dal punto di vista fisico.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, entro oggi il Milan sceglierà il suo nuovo attaccante. Ci sono stati sondaggi con tanti centravanti di primo livello e soprattutto sono state bocciate le ipotesi Okafor prima punta e la permanenza di Colombo.

Il nome in cima alla lista dei desideri di Stefano Pioli è Mehdi Taremi del Porto. Il centravanti iraniano, per qualità, caratteristiche ed età è considerato l’uomo perfetto per fare da vice Giroud e la trattativa può essere approfondita proprio in queste ore.

Milan su Taremi: le cifre

Il Porto e Sergio Conceiçao hanno vedute diverse per Taremi. Il club lo cederebbe di fronte a un’offerta di 30-35 milioni di euro mentre il tecnico non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centravanti di riferimento, autore di 31 reti nella passata stagione.

Le cifre chieste dal Porto, però, sono fuori portata per il Milan che si è spinto a 15 milioni di euro per acquistare l’attaccante iraniano classe ’92.