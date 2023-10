Doping Pogba: il risultato delle controanalisi

Momento chiave per la questione Paul Pogba con il centrocampista francese che rischia seriamente di vivere una situazione totalmente drammatica per la propria carriera col caso doping.

Il centrocampista bianconero è ormai fermo da circa un mese con l’accusa di aver fatto uso di doping e che potrebbero rovinare la sua carriera e reputazione, come anche quella dello stesso club bianconero.

Un caso che ha lasciato a bocca aperta la stessa Juventus e il mondo del calcio e dello sport per quello che è venuto fuori sul centrocampista francese che si è chiuso nel silenzio.

Caso Doping Pogba: le ultime sulla Juventus

Sono più di 20 giorni che il centrocampista si è isolato e fa una vita a se. Il caso doping ha messo sotto choc lo stesso Pogba e la Juventus che non si aspettava assolutamente di ricevere una notizia del genere sul proprio tesserato che aspettava di avere a disposizione dopo lo scorso anno dove non ha praticamente mai giocato.

Al momento Pogba dal caso scoppiato fuori per doping ha limitato anche i contatti con i compagni di squadra anche per telefono e non si è fatto vedere neppure in tribuna allo Stadium. Al momento al giocatore non è stato sospeso lo stipendio, ma con la squalifica può rescindere il contratto.

Pogba doping: il risultato delle controanalisi

Arrivano aggiornamenti da Tuttosport che scrive le ultime sulla situazione Pogba riguardo la sua positività al doping riscontrata a inizio settembre. Nella giornata del 5 ottobre verranno effettuare le controanalisi, poi si attenderà l’esito degli esami atteso in tre giorni.

Da quel momento in poi ci sarà la possibile squalifica da parte della Procura antidoping per Pogba che rischia una squalifica fino a 4 anni.

Doping Pogba: ore di attesa per il calciatore

Paul Pogba è da settimane ormai chiuso nel silenzio in casa propria e si sta allenando con l’obiettivo di mantenere la forma e provare ad ottenere un risultato a suo favore dalle controanalisi per doping che ha effettuato in questi giorni. Il giocatore non sente di essere nel torto e per questo si è allontanato da tutti e continua ad allenarsi in casa propria.

Da capire quello che potrebbe accadere dopo il risultato ufficiale delle analisi di doping per Pogba. In caso di una lunga squalifica potrebbe seriamente finire la propria carriera in questi giorni perché diventerebbe difficile tornare tra qualche anno.