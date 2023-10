Juventus: Allegri in emergenza, si ferma un altro big

Ultimissime notizie sulla Juventus: si allunga l’infermeria, c’è un nuovo stop. E’ a rischio per il derby di sabato contro il Torino?

Allegri in emergenza in vista della sfida di campionato contro il Torino: ecco la probabile formazione della Juventus per il derby contro i granata. C’è l’annuncio riguardo un nuovo infortunio che rischia di compromettere le scelte finali dell’allenatore che già nel corso dell’ultimo turno di campionato ha dovuto fare a meno di Vlahovic e Milik.

La Juventus è scesa in campo quest’oggi per preparare la partita di campionato, valida per l’ottava giornata di Serie A, contro il Torino.

Juventus: un big non si è allenato, svelati i motivi

Aggiornamenti Juventus con le ultime notizie che arrivano direttamente dalla Continassa. Assente in allenamento, Allegri non potrà contare sul titolarissimo. Problemi in vista dell’esordio in campionato della prossima settimana.

Proseguono i lavori in casa Juventus verso il derby. Segnala Romeo Agresti di GOAL.com che oggi è tornato in gruppo Milik e lo stesso dovrebbe accadere fra domani e dopodomani con Vlahovic.

La sorpresa di giornata è Filip Kostic non si è visto in campo: per il serbo un piccolo fastidio alla caviglia sinistra da gestire. Al momento però non filtra particolare preoccupazione e già domani Kostic dovrebbe tornare a lavorare con i compagni.

Juventus: infortunio Kostic, cosa è successo

Sono a lavoro i bianconeri in vista dell’ottava giornata di campionato, previsto per sabato alle ore 18 contro il Torino. Allegri prepara la squadra per questa partita, intanto arrivano aggiornamenti sugli infortunati.

Problemi soprattutto sugli esterni per l’allenatore toscano che dovrà far a meno di Kostic che quest’oggi non si è allenato con la Juventus: possibile una chance dal primo minuto per Cambiaso o Weah.