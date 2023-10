Ginocchio KO: ora prendono Zaza

L’attaccante lucano si è svincolato dal Torino. Per lui chance importante in un campionato top che già conosce.

Quella di Simone Zaza è una carriera che ha avuto diverse porte scorrevoli. Negli ultimi anni però, il declino per il mancino di Policoro, 32 anni compiuti il 25 giugno, è stato abbastanza netto. L’ultimo bivio importante per lui è stato in Spagna, quando nell’estate 2019 il Torino per lui versò al Valencia 12 milioni di euro. Spagnoli che solo due anni prima di milioni ne avevano bonificati 16 alla Juventus.

Per l’attaccante in Italia l’exploit migliore avvenne nel 2012-2013, serie B. Con l’Ascoli in 35 match ben 18 gol e 4 assist. Prestazione che valsero il trasferimento al Sassuolo, questi i numeri delle due stagioni sucecssive. Rispettivamente 9 gol e 2 assist in 33 gare, quindi quindi 11 e tre in 31 recite. Il top in termini di vittorie lo raggiunge con la Juventus, nel biennio 2015-2017 vince due scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana.

Gli ultimi squilli arrivano in Liga col Valencia. Nel 2017-2018 ben 13 gol e 2 assist in 33 gare. Da lì inizia l’oblìo. Con il Torino al massimo arrivano 6 gol (2019-2020 e 2020-2021). Addirittura, nel 2021-2022 solo 115′ in campo, zero lo scorso anno.

Zaza ci prova: per l’ex azzurro ipotesi Almeria

Simone Zaza per molti è quasi un ex, ma a soli 32 anni e con due reti in 18 gare con l’Italia, provare a risalire appare doveroso. Come scrive fichajes.net, la chance potrebbe arrivare ancora una volta dalla Spagna. Domenica 1 ottobre al termine del primo tempo l’Almeria vinceva in casa 3-0 contro il Granada, gara che sembrava in ghiacciaia ma per i padrini di casa la ripresa si è rivelata un incubo.

Il 3-0 infatti era stato opera esclusiva di Luis Suarez, attaccante colombiano che però al minuto 81′ ha lasciato il campo dopo uno scontro di gioco. Gli accertamenti successivi non hanno lasciato scampo al giocatore: frattura del perone e stagione finita.

Come detto, per l’Almeria il buio si fa più pesto perché il Granada alla fine pareggia 3-3. Per i padroni di casa, al momento, 3 punti in 8 gare e ultimo posto nella Liga. Senza il colombiano salvarsi sarebbe ancora di più un’impresa, da qui la ricerca immediata di un sostituto nel mercato degli svincolati.

Secondo la stessa fonte, tre i giocatori sotto osservazione, di cui due già noti in Italia. Oltre a Mario Gavranovic, ex nazionale svizzero di 33 anni, nel taccuino dell’Almeria sono terminate l’ex Lazio e Inter, Felipe Caicedo (35 anni, svincolatosi dai saudti dell’Abha club) e appunto Simone Zaza. Il fanalino di coda effettuerà a presto la propria scelta, a vantaggio di Zaza l’età. Vedremo se la punta riuscirà a riprendere il cammino interrotto a Torino, città che è stata la sua croce e delizia.

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI