Doping Pogba, cosa rischia la Juventus: tifosi in ansia

La giornata di oggi è stata pesantissima per la Juventus che ha scoperto un clamoroso caso di doping che riguarda Paul Pogba.

Gli esami clinici effettuati sul centrocampista francese della Juve dopo la partita d’esordio contro l’Udinese hanno evidenziato valori troppo alti ed è iniziato il caos e le polemiche intorno al calciatore. Anche la Juventus rischia qualcosa in campionato? È possibile che anche il club bianconero rischi di diventare vittima della giustizia sportiva per un suo tesserato il cui comportamento non ha rispettato le regole?

La situazione in casa Juventus è in continuo divenire e presto potrebbero esserci delle novità importanti in merito.

Doping Pogba: caos mediatico intorno al francese

La giornata della Juventus si può ritenere estremamente pesante a causa del caos che è stato svelato oggi pomeriggio intorno alla figura di Paul Pogba. Il calciatore francese è stato sottoposto ad esami antidoping dopo la partita inaugurale del campionato dei bianconeri, contro l’Udinese ed è risultato positivo.

Il testosterone era in eccesso e l’antidoping ha dovuto fermare il centrocampista. Attualmente ai box per infortunio, Pogba dovrà rispondere di fronte ai giudici sportivi delle accuse che gli sono state mosse.

Ovviamente per Pogba si è alzato anche un polverone mediatico senza fine. Dal pomeriggio si sono fatte le più disparate ipotesi sul suo futuro e su quello della Juventus.

Pogba squalificato per doping: è ufficiale

Paul Pogba è stato trovato positivo al testosterone. Il centrocampista francese ha provato a curarsi con del medicinale in eccesso e dopo la partita con l’Udinese è andato male il test antidoping.

Nella giornata di oggi il Tribunale Nazionale Antidoping ha comunicato ufficialmente la squalifica di Paul Pogba per doping. Il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023.

Il calciatore è stato sospeso e non è ancora chiaro il giorno in cui potrà rientrare in campo. La Juventus ha comunicato di voler valutare con estrema attezione i provvedimenti da prendere nei prossimi giorni.

Cosa rischia la Juventus per la squalifica di Pogba?

La squalifica di Paul Pogba ha creato caos nel mondo Juventus. I tifosi sono preoccupati per quello che può succedere al calciatore ma anche alla società. Mancherà per alcune settimane dal terreno di gioco ma non ci sono ancora le date ufficiali.

Cosa rischia la Juventus? Nessuna penalizzazione è prevista per la Juventus. La classifica del club bianconero non cambierà e per Massimiliano Allegri l’unico problema da risolvere riguarda proprio l’assenza di un centrocampista importante che avrebbe potuto cambiare le sorti di partite importanti.

I tifosi della Juventus possono stare tranquilli perché al club bianconero non saranno sottratti punti e non ci saranon difficoltà.