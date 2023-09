Il prezzo sale a 60 milioni: la Juve è spacciata

Asta in vista per il talentuoso figlio d’arte, sul quale sono piombate anche le big inglesi: il prezzo potrebbe salire fino a 60 milioni

Eccolo, il nome ‘alla Giuntoli’ che il popolo bianconero stava aspettando. Sarà certamente un po’ più caro di Kim Min-Jae e di Khvicha Kvaratskhelia, ma è comunque un profilo degno della fama (meritata) di cui gode l’ex Ds del Napoli.

Già, peccato che stavolta, a differenza del sudcoreano e del georgiano, le big di Premier non sono rimaste a guardare, puntando i fari sul prospetto. La sitiuazione si complica.

Stiamo parlando di un classe 2001, figlio d’arte, col fratello appena approdato in Serie A tra le fila della grande rivale Inter, di cui si parla sempre troppo poco. Eppure Khephren Thuram ha già esordito – nello scorso marzo, alla giovane età di 21 anni, nella nazionale francese. Niente male considerando che nel suo ruolo – il calciatore giostra prevalentemente al centro della linea mediana – la concorrenza è folta. E di livello.

Il giocatore del Nizza ha però mostrato di avere quelle qualità necessarie utili per emergere, guadagnandosi la stima del ct Deschamps. E attirando su di sè l’interesse di mezza Europa. Una notizia, questa, che ha un po’ scombinato i piani della Juve, che credeva di essere sulla corsia preferenziale nella corsa al centrocampista.

Khephren Thuram, la Juve si deve arrendere allo strapotere della Premier

Come già accennato, l’oggetto del desiderio del club bianconero e dei giganti d’Oltremanica è Khephren Thuram, fratello minore dell’attaccante dell’Inter e ovviamente figlio del grande Lilian. La valutazione, confermata dai valori di Transfemarkt, che il Nizza fa del giocatore, è pari a 40 milioni, ma l’interesse di Manchester City, Manchester United e Newcastle ha fatto già schizzare alle stelle il prezzo.

Potrebbe essere facilmente raggiunta la cifra di 60 milioni: una somma decisamente fuori portata per le finanze del club piemontese.

Ecco che quindi il disegno di Giuntoli, che stava aspettando le prossime sessioni di mercato per affondare il colpo, andrebbe a farsi benedire. La Vecchia Signora rientrerebbe in corsa per il talento transalpino solo se nel frattempo riuscisse a mettere a segno un colpo in uscita che gli garantisca un tesoretto da spendere.

Questa resta al momento l’unica opzione percorribile per arrivare a Khephren, che già pregustava di ricalcare le orme di papà nel club in cui quest’utlimo ha giocato per ben 5 anni.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI