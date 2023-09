Miretti nell’affare in Serie A: Juve choc a gennaio

La Juventus sta lavorando a una mossa che potrebbe portare alla cessione di Fabio Miretti a gennaio: cosa trapela da Torino.

Nelle tre gare di campionato fin qui disputate dalla Juventus il tecnico Massimiliano Allegri ha schierato titolare Fabio Miretti in due occasioni, ovvero nelle due vittoriose trasferte di Udine e Empoli.

Una dimostrazione ulteriore di come ormai il centrocampista di Pinerolo sia uno degli elementi principali della rosa a disposizione dell’allenatore livornese. Già lo scorso anno Miretti era riuscito a ritagliarsi molto spazio, totalizzando 40 presenze tra campionato e coppe.

In questa stagione il 20enne è chiamato a un salto di qualità anche dal punto di vista realizzativo, dato che non è ancora riuscito a siglare alcun gol con la prima squadra. Tuttavia, nonostante la crescita, negli scorsi mesi Miretti è stato spesso protagonista di voci di mercato che lo volevano lontano dalla Continassa, in prestito o come cessione definitiva.

Qualche club di seconda fascia ha provato fino all’ultimo a convincere la Juventus: alla fine Miretti è rimasto a Torino, ma già a gennaio le cose potrebbero cambiare. Il 20enne, infatti, potrebbe essere inserito in qualche trattativa per arrivare ad alcuni degli obiettivi richiesti da Allegri. Come noto, la Juve ha un forte interesse per Domenico Berardi e negli ultimi giorni del calciomercato estivo ha fatto di tutto per convincere il Sassuolo a liberare il giocatore e consentirgli di vestire la maglia bianconera.

Miretti può lasciare la Juve: la mossa di Giuntoli

L’affare non è andato in porto ma Giuntoli non molla. Secondo i rumors di mercato, infatti, già a gennaio il Football Director della Juventus tornerà all’assalto dell’attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana, magari proponendo proprio Fabio Miretti come pedina di scambio.

L’idea del direttore sportivo della Signora è di proporre ai neroverdi emiliani una parte cash da 15 milioni di euro più il prestito di Miretti con diritto di riscatto e possibilità di controriscatto da parte dei bianconeri. Una formula che il ds del Sassuolo, Giovanni Carnevali, potrebbe valutare seriamente, anche perché fu proprio lui lo scorso giugno a rivelare che i giovani della Juve interessano anche il club del presidente Carlo Rossi.

Molto dipenderà da come andrà questa prima metà di stagione, sia per Berardi che per Miretti. L’attaccante vuole andare alla Juventus e lo ha fatto chiaramente capire; il centrocampista vorrebbe giocarsi le sue chances a Torino ma la pista Sassuolo non è affatto da scartare.

