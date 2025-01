Juve, record ed esonero: la scelta è inevitabile

La scelta rischia di essere inevitabile per quello che è il clamoroso ruolino di marcia che sta vivendo Thiago Motta alla Juventus.

A dir poco clamoroso quanto viene fuori in casa bianconera, in quella che era la stagione che sembrava poter essere la stagione della rivoluzione quando, al termine della Coppa Italia vinta da Massimiliano Allegri, sembrava dover venir fuori un progetto sì in ricostruzione, ma con la volontà di convincere per gioco espresso quantomeno, cosa che ad oggi non si è praticamente mai vista.

A parte qualche sprazzo, la Juventus non ha praticamente mai mostrato il bel gioco che si aspettava dalla Juve di Thiago Motta. E ancor di più, per i risultati ottenuti fino a questo momento che stanno portando a quello che rischia di essere un record negativo molto grave per la stagione della Juventus. Inevitabili dunque, a questo punto, le voci sull’esonero per Thiago Motta che non si può più escludere.

Esonero per Thiago Motta? Il record negativo alla Juventus è incredibile

C’è un record negativo che porta sicuramente alle voci sull’esonero per Thiago Motta. Da capire ovviamente se si consumerà o meno ma, per i risultati ottenuti in classifica e dopo soprattutto la Supercoppa italiana, niente si può escludere. Figurarsi se la Juventus si mette “in corsa” per un record negativo che riguarda, solitamente, club in posizioni di classifica completamente diverse.

Il record di questo campionato ce l’ha sicuramente la Juventus ed è destinata a tenerselo stretto, stando a quello che è l’andamento. È la squadra, la Juventus, ad aver ottenuto più pareggi tra tutte.

I ben 12 pareggi vedono la Juventus in corsa per il record in un singolo campionato che detiene, almeno fino a questo momento, l’Udinese. Nella passata stagione, infatti, i friulani hanno ottenuto 19 pareggi nell’arco di tutto il campionato. E la Juventus, finito il girone di andata ormai e avendo giocato metà delle sfide del campionato (19), è già a quota 12. Record a dir poco negativo per una squadra che lotta per le prime posizioni di classifica in Serie A.

Esonero Thiago Motta, il tecnico si difende: “Abbiamo perso solo due partite”

Thiago Motta non ci sta alle critiche per i pareggi e sottolinea la “solidità” della Juventus, nelle sconfitte nell’arco di tutta la stagione. Ne parla così a Dazn, nel post-partita: “Qualche pareggio di troppo, è vero, ma penso che su 27 partite giocate ne abbiamo perso soltanto due. E abbiamo una rosa molto giovane, con diversi infortuni. Recuperiamo i ragazzi e pensiamo già alla sfida contro l’Atalanta”.

Peggior avvio degli ultimi 14 anni: Thiago Motta rischia la panchina

Peccato però che, malgrado le parole di Thiago Motta che rischia certamente l’esonero, questo per la Juventus è il peggior avvio degli ultimi 14 anni. Un avvio peggiore di questo, degli attuali 33 punti, bisogna tornare alla stagione 2010/2011 quando c’era Del Neri in panchina e la Juventus si trovava con 31 punti dopo 19 partite in campionato.